92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen 92. Oscar Ödülleri töreninde kırmızı halı geçidi sonrası Oscar kazananlar açıklandı. Sinema dünyasının yakından takip ettiği Oscar ödül töreni ile yılın en iyileri belli oldu. En İyi Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Film Şarkısı, En İyi Film Müziği ödüllerini kazananlar belli oldu. Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. Parasite 92. Oscar Ödülleri ile bir ilke de imza attı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. En İyi Kadın Oyuncu, 'Judy' filmiyle Renee Zellweger seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ı kaldıran, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix oldu. İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...