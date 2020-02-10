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  • 92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

92. Ödülleri sahiplerini buldu! İşte kazananları...

'taki 'nda gerçekleşen 92. Ödülleri töreninde geçidi sonrası açıklandı. Sinema dünyasının yakından takip ettiği töreni ile belli oldu. , , En İyi Erkek Oyuncu, , , , ödüllerini kazananlar belli oldu. Güney Kore yapımı En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. Parasite 92. Oscar Ödülleri ile bir ilke de imza attı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. En İyi Kadın Oyuncu, '' filmiyle seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ı kaldıran, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix oldu. İşte kazananları...

Giriş Tarihi: 10.02.2020 07:21 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 07:59
92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

'taki 'nda gerçekleşen 92. Ödülleri töreninde geçidi sonrası açıklandı. Sinema dünyasının yakından takip ettiği töreni ile belli oldu. , , En İyi Erkek Oyuncu, , , , ödüllerini kazananlar belli oldu. Güney Kore yapımı En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. Parasite 92. Oscar Ödülleri ile bir ilke de imza attı. 6 dalda aday olan ve 4 ödül kazanan Parasite, ilk kez İngilizce olmayan bir film olarak En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. En İyi Kadın Oyuncu, '' filmiyle seçilirken, En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix'in oldu. İşte kazananları...

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

EN İYİ FİLM

KAZANAN: (Neon)

DİĞER ADAYLAR

Ford v Ferrari (Disney/Fox)
The Irishman (Netflix)
Jojo Rabbit (Fox Searchlight)
Joker (Warner Bros.)
(Sony)
Marriage Story (Netflix)
1917 (Universal)
Once Upon a Time in Hollywood (Sony)

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92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

EN İYİ KADIN OYUNCU

KAZANAN: ()

DİĞER ADAYLAR

Cynthia Erivo (Harriet)
Scarlett Johansson (Marriage Story)
Saorise Ronan ()
Charlize Theron (Bombshell)

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...

EN İYİ ERKEK OYUNCU

KAZANAN: Joaquin Phoenix (Joker)

DİĞER ADAYLAR

Antonio Banderas (Pain and Glory)
Leonardo DiCaprio (Once Upon a Time in Hollywood)
Adam Driver (Marriage Story)
Jonathan Pryce (The Two Popes)

92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...
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92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...
92. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! İşte 2020 Oscar Ödülleri kazananları...
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