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İşte 2020 92. Oscar Ödülleri'nin sürprizleri... | Video

İşte 2020 92. Oscar Ödülleri'nin sürprizleri... | Video
10.02.2020 | 14:34

2020 92. Oscar Ödülü Töreni birbirinden ilginç sürprizlerle gündem oldu! Los Angeles Dolby Tiyatrosu’da 92. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Güney Kore yapımı Parasite En İyi Film, En İyi Yönetmen (Bong Joon Ho), En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo ödüllerini kazandı. En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ı, Joker filmindeki performansıyla Joaquin Phoenix seçilirken En İyi Kadın Oyuncu, Judy filmiyle Renee Zellweger oldu. Sinema Yazarı Olkan Özyurt ödül törenini ve sahiplerini A Haber’e değerlendirdi.

"PARASİTE ÇOK BÜYÜK BİR HEYECAN YARATARAK 3 ÖDÜL BİRDEN ALDI"

Olkan Özyurt akademi tarihinde ilk defa İngilizce olmayan bir filmin en iyi film ödülü aldığını belirterek: "Parasite öyle bir heyecan yarattı ki 3 ödülü birden aldı. Bu çok rastlanan bir durum değildir. Görünen o ki artık başka bir dilde çekilen filmler içinde bu bir şans olacak. Günün birinde bir Türk yönetmen Türkçe film çekip ödül alabilecek. Joker'de ki performansıyla Joaquin Phoenix zaten gönüllerimizi fethetmişti. Brad Pitt için ise şöyle bir durum var, daha önceden yapımcı Oscar'ı vardı ancak oyuncu olarak yoktu ve ölüm grubu dediğimiz bir gruptaydı, çok önemli isimler arasından sıyrılarak aldı. Renee Zellweger'ın ise ödül alması sürpriz olmadı, bekleniyordu. Gecenin 2 sürprizi vardı; 1. Parasite'ın bu kadar ödül alması 2.ise 10 dalda ödül alan Irishman filminin hiç ödül alamamasıydı." dedi.

1917 filmini gecenin kaybedeni olarak yorumlayan Özyurt: " 1917 Altın Küre aldıktan itibaren açık ara favori bir filmdi. İddialar hem en iyi filmi hem de en iyi yönetmeni alacağını yönündeydi. İki ödülü de alamadı ve asıl kaybeden bence bu film oldu" şeklinde konuştu.

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