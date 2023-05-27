93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Tam 93 kilo veren Öztekin, şimdilerde yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Fanatik Galatasaray taraftarı olarak tanınan Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi hakkında olay bir itirafta bulunmuş, sözleriyle gündem yaratmıştı. Hızını alamayan oyuncu, yeni itirafıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı! İşte Pelin Öztekin'in dikkat çeken Mauro Icardi yorumu...