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Haberler Galeri 93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...
Giriş Tarihi: 27.05.2023 11:29 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 11:38

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

"Çok Güzel Hareketler Bunlar" programıyla adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Tam 93 kilo veren Öztekin, şimdilerde yaptığı paylaşımlarla ve açıklamalarla magazin gündemine gelmeyi başarıyor. Fanatik Galatasaray taraftarı olarak tanınan Pelin Öztekin, geçtiğimiz günlerde Mauro Icardi hakkında olay bir itirafta bulunmuş, sözleriyle gündem yaratmıştı. Hızını alamayan oyuncu, yeni itirafıyla sosyal medyayı bir kez daha salladı! İşte Pelin Öztekin'in dikkat çeken Mauro Icardi yorumu...

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Yeni projelerinden bahseden Öztekin, şöyle konuştu:

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

"Görüştüğüm işler var. Yaz için romantik komedi dizi senaryoları geldi. Ama eylül ayı için okuduğum bir senaryo ve rol, beni inanılmaz etkiledi. Dram projesi ve benim için ters köşe olacak bir karakter.

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93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

Sanırım eylüldeki o işi bekleyeceğim. Beni heyecanlandıran proje o... Haziranın sonuna kadar daha İstanbul'dayım. Galatasaray'ın şampiyonluğu var. Küçük bir tatil yapıp, sonra sezona hazırlık yapacağım."

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU KUTLAYACAĞIZ"

Fanatik Galatasaray taraftarı olarak tanınan Pelin Öztekin, 30 Mayıs Salı günü sarı-kırmızılı takımının Ankaragücü ile karşılaşacağı maça gideceğini belirtti ve şunları dile getirdi:

93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...

"Ankara'dan dönüşte inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. Bütün deplasmanlara gidiyorum. İlk maçıma beş yaşında gittim. Sekiz yaşından sonra hep gittim. Sonra her sene kombinem oldum. Nasıl yetiştiriliyorsanız öyle giden bir aşk oluyor. 13 yıldır kulüp üyesiyim. Babam (Rasim Öztekin) da kulüp üyesiydi."

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