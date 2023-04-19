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Haberler Galeri 93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı
Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 16:52

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Pelin Öztekin, 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelmişti. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin son olarak deniz sezonunu açtı. Ünlü oyuncunun fit fiziğine övgüler yağdı.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Pelin Öztekin artık daha cesur! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Mide ameliyatı sonrasında hızla kilo vermeye başlayan Öztekin, 6 ayda 53 kilo ardından 25 kiloyla toplamda 93 kilo vererek; 60 kiloya ulaşmıştı. Zayıfladıktan sonra bambaşka birine dönüşen ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

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93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin, adeta günden güne eriyor.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Özlem Posbaşoğlu'nun gözetiminde 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor.

93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Son olarak Pelin Öztekin, Nisan ayında deniz sezonunu açtı!

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