Giriş Tarihi: 19.04.2023 16:25
Güncelleme Tarihi: 19.04.2023
16:52
93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı
Pelin Öztekin 2014 yılında geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşamıştı. Genç oyuncu Pelin Öztekin, 6 ayda 93 kilo vererek 60 kiloya ulaşmıştı. 35 yaşındaki Pelin Öztekin incelmeye devam ediyor. Verdiği kilolar ile sık sık gündeme gelen Pelin Öztekin'in son hali övgüleri topluyor. Pelin Öztekin, 13 kilo daha vererek 30 cm daha incelmişti. Değişimi ile dudak uçuklatan Pelin Öztekin son olarak deniz sezonunu açtı. Ünlü oyuncunun fit fiziğine övgüler yağdı.