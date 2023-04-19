93 kilo verip tam afet olmuştu! Pelin Öztekin deniz sezonunu açtı! Fit fiziğine övgüler yağdı

Pelin Öztekin artık daha cesur! Merhum sanatçı Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin, Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Öztekin, bir dönem verdiği kilolarla adından söz ettirmişti.