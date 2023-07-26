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Haberler Galeri 94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda'yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler 'Ah Yılmaz Abim' yazacaklar...
Giriş Tarihi: 26.07.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 15:44

94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda'yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler 'Ah Yılmaz Abim' yazacaklar...

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı Altan Erbulak'ın kızı Ayşe Erbulak, babasının yakın dostu Yılmaz Gruda'yı paylaştığı nostaljik kare ile anarken bir de sitemde bulundu: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler 'Ah Yılmaz Abim' yazacaklar... İşte Oyuncu Dağhan Külegeç'in annesi olan Ayşe Erbulak'ın dikkat çeken Yılmaz Gruda paylaşımı...

94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

Usta sanatçı Yılmaz Gruda'dan acı haber geldi. Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

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94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

Usta sanatçı Altan Erbulak'ın kızı Ayşe Erbulak, babasının yakın dostu Yılmaz Gruda'yı paylaştığı nostaljik kare ile anarken bir de sitemde bulundu.

94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

İşte Oyuncu Dağhan Külegeç'in annesi olan Ayşe Erbulak'ın dikkat çeken Yılmaz Gruda paylaşımı...

94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

"Yılmaz Gruda büyüğümüzü kaybetmişiz.
Daha 2 gün önce bu fotoğrafı görüp 'Yılmaz Gruda'ya Allah uzun ömür versin' yazmıştım.
3 yaşında filandım tanıdığımda, Dormen Tiyatro'sunun mihenk taşlarından biriydi.
Tanıyan hepimizde güzel bir yeri olduğuna inanıyorum.
Oğlum Dağhan Külegeç ile de dizide oynamıştı, bana telefonda 'Tam da Altan'ın torunu, görse gurur duyardı' demişti.
Sonra hastalandı, araya annemin hastalığı girince gidemedim ziyaretine... Suçluluk duygum ağır, açıkçası utanıyorum da... Neslinin son örneklerindendi.
Elvan'cığıma sabır diliyorum.
P.S. Son 10 yılda bir kere bile hatırını sormamış kişiler eski birlikte çekilmiş fotolarını koyup "Ahhh Yılmaz abimmm" yazacaklar. Bu günümüzün anma şekli...
Ayrıca Bu vesile ile fotodaki; Turgut Boralı, Altan Erbulak, Erol Günaydın ustaları sevgiyle analım..."

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