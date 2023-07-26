94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'nın ölümü sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Usta sanatçı, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Yılmaz Gruda, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Usta sanatçı Altan Erbulak'ın kızı Ayşe Erbulak, babasının yakın dostu Yılmaz Gruda'yı paylaştığı nostaljik kare ile anarken bir de sitemde bulundu: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler 'Ah Yılmaz Abim' yazacaklar... İşte Oyuncu Dağhan Külegeç'in annesi olan Ayşe Erbulak'ın dikkat çeken Yılmaz Gruda paylaşımı...