94 yaşında hayata veda eden usta sanatçı Yılmaz Gruda’yı paylaştı ve sitem etti: 10 yılda bir kere bile aramamış kişiler ’Ah Yılmaz Abim’ yazacaklar...

"Yılmaz Gruda büyüğümüzü kaybetmişiz.

Daha 2 gün önce bu fotoğrafı görüp 'Yılmaz Gruda'ya Allah uzun ömür versin' yazmıştım.

3 yaşında filandım tanıdığımda, Dormen Tiyatro'sunun mihenk taşlarından biriydi.

Tanıyan hepimizde güzel bir yeri olduğuna inanıyorum.

Oğlum Dağhan Külegeç ile de dizide oynamıştı, bana telefonda 'Tam da Altan'ın torunu, görse gurur duyardı' demişti.

Sonra hastalandı, araya annemin hastalığı girince gidemedim ziyaretine... Suçluluk duygum ağır, açıkçası utanıyorum da... Neslinin son örneklerindendi.

Elvan'cığıma sabır diliyorum.

P.S. Son 10 yılda bir kere bile hatırını sormamış kişiler eski birlikte çekilmiş fotolarını koyup "Ahhh Yılmaz abimmm" yazacaklar. Bu günümüzün anma şekli...

Ayrıca Bu vesile ile fotodaki; Turgut Boralı, Altan Erbulak, Erol Günaydın ustaları sevgiyle analım..."