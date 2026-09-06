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ABD hayali kuranlara soğuk duş! New York gerçeğini gören Türk kızı tek tek anlattı: 'Neden 10 yıllık vize verildiğini anladık...'
Giriş Tarihi: 06.09.2026 08:07
ABD hayali kuranlara soğuk duş! New York gerçeğini gören Türk kızı tek tek anlattı: "Neden 10 yıllık vize verildiğini anladık..."
Amerika hayali kuranları düşündürecek paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu. New York seyahati sonrası izlenimlerini aktaran Türk kızı, şehrin popüler imajının arkasındaki karanlık yüzü ve gündelik hayatta karşılaştığı tehlikeleri paylaştı.