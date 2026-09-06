ABD hayali kuranlara soğuk duş! New York gerçeğini gören Türk kızı tek tek anlattı: "Neden 10 yıllık vize verildiğini anladık..."

BÖYLE DERNEKLER DE VAR

CHP, AHBAP ve CHP'li belediyeler... Parti, kurum, dernek ve kuruluşlara güvenimizi yok ettiler. İçimizi karartıp, milletin kalp damarlarını soba borusundaki "kurum" gibi tıkadılar.Oysa bu memleketin şahane dernekleri de var. İşte örneği: İstanbul'da yaşayan 55 yaşındaki Menderes Ekinler, bir dernek sayesinde 28 yıl kullandığı uyuşturucuyu bıraktı. 1971'de Konya'da doğan Ekinler'in yaşamı, arkadaşlarının "çok eğlenceli" diyerek verdiği uyuşturucuyla kabusa döndü. Eşi, 25 yaşında bağımlı olan Menderes Ekinler'den boşandı ve çocuklarıyla yuvasını terk etti. Ekinler, o günden sonra iyice uyuşturucunun pençesine düştü.

"Elime geçen her parayı uyuşturucuya verdim. Sokaklarda yatıp kalkıyordum. Kim olduğumu bile unutmuştum. Para için cep telefonumu da satmıştım. Kardeşim beni tam bir ay sokak sokak aramış ve bir köprü altında bulmuş" diyen Menderes Ekinler, kardeşinin internetten bulduğu 'Liman Ayık Yaşam Derneği' ile hayata tutundu. Ekinler, "Kimse ben bırakamam demesin. Doğru insanlarla karşılaştıktan sonra bu illeti bırakabiliyorsunuz. Şimdi derneğimiz aracılığıyla yanıma gelen eski bağımlılara berberlik eğitimi veriyorum. Çok mutluyum" dedi. Haydi haberci dostlar, hep kötünün peşinde koşmayalım. Bu aralar en çok bu tür haberlere ihtiyacımız var. Sıvayın kolları...