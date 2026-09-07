Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir. Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar. Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla. A.B.İ. 19.Bölüm Fragmanı Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar. Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir 'A.B.İ.' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de! 'A.B.İ.' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de! 'A.B.İ.' yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!