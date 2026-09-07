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Giriş Tarihi: 07.09.2026 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.09.2026 10:49

Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.'nin yeni bölümü yarın atv'de

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla "A.B.İ.", yeni bölümüyle atv'de!

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Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

Herkes Doğan'ın öldüğünü düşünürken, sekiz ay sonra ortaya çıkan gerçek bütün dengeleri değiştirecektir.

Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

Hayatta kalan Doğan, ailesinin dağıldığını ve Hancıoğulları'na ait her şeyin Saruhan'ın kontrolüne geçtiğini öğrenince yaşadığını gizleyerek kendi oyununu kurmaya başlar.

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Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

Ancak Doğan'ın karşısına geçmişinden hiç beklemediği biri çıkar: Leyla.

A.B.İ. 19.Bölüm Fragmanı

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Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

Yıllar sonra yeniden karşı karşıya gelen ikili, hem yarım kalan duygularıyla hem de sakladıkları sırlarla yüzleşirken Saruhan büyük planında kritik bir eşiği aşar.

Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

Doğan intikam için Saruhan'ın en yakınlarına yaklaşırken, Saruhan'ın Leyla için hazırladığı beklenmedik sürpriz üçü arasındaki bütün dengeleri altüst edecektir

Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

"A.B.İ." yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

"A.B.İ." yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Abi oyunu yeniden kuruyor! A.B.İ.’nin yeni bölümü yarın atv’de

"A.B.İ." yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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