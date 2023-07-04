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Haberler Galeri Acun Ilıcalı 24'lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! "Aman Şeyma görmesin"
Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:20

Acun Ilıcalı 24'lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! "Aman Şeyma görmesin"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. 54 yaşındaki Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yaklaşık 3 yıldır mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Acun Ilıcalı ile 24. yaşına giren sevgilisi Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı. Ilıcalı son olarak Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaştı.Sosyal medyada, "Aman Şeyma görmesin" yorumları yapıldı.

Acun Ilıcalı 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! Aman Şeyma görmesin

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Ilıcalı ile genç sevgilisi mutlu ilişkileriyle adeta düşman çatlatıyor.

Acun Ilıcalı 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! Aman Şeyma görmesin

Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı.

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Acun Ilıcalı 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! Aman Şeyma görmesin

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer kural bozdu. Ilıcalı, sevgilisiyle çektirdiği kareleri ardı ardına yayınladı.

Acun Ilıcalı 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! Aman Şeyma görmesin

Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Acun Ilıcalı 24’lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa’yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! Aman Şeyma görmesin

Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" notunu ekledi.

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