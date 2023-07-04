Giriş Tarihi: 04.07.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 10:20

Acun Ilıcalı 24'lük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızı Melisa'yla poz verdi! Mutluluk karesine beğeni yağdı! "Aman Şeyma görmesin"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. 54 yaşındaki Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yaklaşık 3 yıldır mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yapmıştı. Acun Ilıcalı ile 24. yaşına giren sevgilisi Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağmıştı. Ilıcalı son olarak Şeyma Subaşı ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yı paylaştı.Sosyal medyada, "Aman Şeyma görmesin" yorumları yapıldı.