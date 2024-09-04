Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
15:45
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!
55 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir süredir birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam evleniyor! Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesi ortaya çıkmış ve Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül'de dünyaevine girecekleri duyurulmuştu. Beklenen gün geldi. Davetlileri sosyal medya konusundan uyarmışlardı ama Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinden ilk paylaşım gelinden geldi. Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık aşaması sosyal medyada paylaşıldı. İşte Acun Ilıcalı ile hayatını birleştirecek olan 25 yaşındaki gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın özel günü için hazırlandığı o anlar...