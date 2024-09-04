Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!
Giriş Tarihi: 04.09.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 15:45

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!

55 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bir süredir birliktelik yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya ile bu akşam evleniyor! Geçtiğimiz günlerde düğün davetiyesi ortaya çıkmış ve Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül'de dünyaevine girecekleri duyurulmuştu. Beklenen gün geldi. Davetlileri sosyal medya konusundan uyarmışlardı ama Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çiftinden ilk paylaşım gelinden geldi. Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık aşaması sosyal medyada paylaşıldı. İşte Acun Ilıcalı ile hayatını birleştirecek olan 25 yaşındaki gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın özel günü için hazırlandığı o anlar...

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya çiftinden geçtiğimiz günlerde güzel haber gelmişti. Uzun süredir evlenecekleri konuşulan Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya muradına eriyor.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!

2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile uzun zamandır aşk yaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!

55 yaşındaki ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!

Acun Ilıcalı, sade, siyah fona yazılı bir dijital nikah davetiyesi hazırlatmış ve yakın çevresine göndermişti.

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya bu akşam evleniyor! Gelin Ayça Çağla Altunkaya hazırlandığı anları paylaştı!

DAVETLİLERDEN ŞOK İSTEK: SOSYAL MEDYA KULLANMAYIN, SİYAH GİYİN!

Acun Ilıcalı ile Ayça Çağla Altunkaya'nın Esma Sultan Yalısı'nda 4 Eylül'de dünyaevine girecekleri duyurulmuştu. Beklenen gün geldi.

SON DAKİKA