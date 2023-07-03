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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! "Kulağına söyledim herkes duymasın"
Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:17

Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! "Kulağına söyledim herkes duymasın"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. 54 yaşındaki Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yaklaşık 3 yıldır mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. Son olarak Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Acun Ilıcalı’dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! Kulağına söyledim herkes duymasın

Ünlü televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı, özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. 2018 yılında Şeyma Subaşı'ndan boşanan Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşıyor. Ilıcalı ile genç sevgilisi mutlu ilişkileriyle adeta düşman çatlatıyor.

Acun Ilıcalı’dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! Kulağına söyledim herkes duymasın

Altunkaya ile hiç ayrılmayan Acun Ilıcalı son olarak, genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı.

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Acun Ilıcalı’dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! Kulağına söyledim herkes duymasın

Sosyal medyada özel hayatına dair paylaşım yapmamaya dikkat çeken Acun Ilıcalı bu sefer kural bozdu. Ilıcalı, sevgilisiyle çektirdiği kareleri ardı ardına yayınladı.

Acun Ilıcalı’dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! Kulağına söyledim herkes duymasın

Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Acun Ilıcalı’dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! Kulağına söyledim herkes duymasın

Sevgilisiyle aşk dolu pozlarını paylaşan ünlü isim "Duygularımı bugün kulağına söyledim herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun" notunu ekledi.

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