Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 08:17

Acun Ilıcalı'dan genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya doğum günü kutlaması! Romantik paylaşımı dikkat çekti! "Kulağına söyledim herkes duymasın"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da sık sık merak ediliyor. 54 yaşındaki Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan kısa bir süre sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı ve sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya yaklaşık 3 yıldır mutlu ilişkisiyle düşman çatlatıyor. Son olarak Acun Ilıcalı genç aşkına büyük bir doğum günü kutlaması yaptı. Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük olan Altunkaya'nın romantik pozlarına beğeni ve yorum yağdı.