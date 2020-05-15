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Haberler Galeri Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! 'nın küçük kızı Melisa annesi 'na benzetiliyordu ama...

'nın ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Annesi Şeyma Subaşı'nın hesabının büyük bir kısmında yer alan 'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor. Annesine çok benzetilen meğer babaannesinin kopyasıymış... Geçtiğimiz günlerde 'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte o fotoğraflar...

Giriş Tarihi: 15.05.2020 13:17 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020 07:59
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

'nın ile birlikteliğinden olan kızı Melisa en az babası kadar ünlü. Annesi Şeyma Subaşı'nın hesabının büyük bir kısmında yer alan 'ya 'küçük Şeyma' yorumları yapılıyor. Annesine çok benzetilen meğer babaannesinin kopyasıymış... Geçtiğimiz günlerde 'nın annesinin fotoğrafını paylaşmasıyla ortaya çıkan bu benzerlik dikkatlerden kaçmadı. ile kızı Melisa'nın benzerlikleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. İşte Acun Ilıcalı'nın annesi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin anneleri...

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...
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Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

BENSU SORAL

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...
Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...

EMINA JAHOVIC

Acun Ilıcalı'nın kızı Melisa babaannesinin kopyası çıktı! Acun Ilıcalı'nın küçük kızı Melisa annesi Şeyma Subaşı'na benzetiliyordu ama...
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