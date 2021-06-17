Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!

Ada Masalı dizisi ile yaz sezonunda ekranlarda boy gösterecek olan güzel gözlü oyuncu Ayça Ayşin Turan'ın partneri ise yakışıklı oyuncu Alp Navruz. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Ayça Ayşin Turan'ı Instagram'da 4.3 milyon kişi takip ediyor. Son dönemin iddialı isimlerinden olan 28 yaşındaki Ayça Ayşin Turan son olarak sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür etti. Ada Masalı'nın Haziran'ı Ayça Ayşin Turan siyah mini elbisesi ile takipçilerinden tam not alırken güzelliğiyle de övgüleri topladı. İşte Ada Masalı'nın güzeli Ayça Ayşin Turan'ın beğeni yağan Instagram halleri... Ayça Ayşin Turan, 25 Ekim 1992'de Sinop'ta doğdu. Çocukluğundan beri oyunculuğa özel ilgisi bulunan Turan, kariyerine popüler Türk dizileriyle başladı. Ayça Ayşin Turan, 2011 yılında çıkan ve Türkiye yapımı Dinle Sevgili dizisinde Gülfem rolüyle tanındı. 2014 yılında Karagül serisinde Ada karakterini canlandırdı. 2015 yılında vizyona giren Sevimli Tehlikeli filminde Zeliş karakterini canlandırdı. Karagül dizisinden sonra 2015-2018 yılları arasında; Altınsoylar ve Meryem dizilerinde başrolde oynadı. 2018 yılında yayınlanmaya başlayan Netflix yapımı Hakan: Muhafız dizisinde 2 sezon boyunca başrol oyuncusu olarak Leyla karakterini canlandırdı. Zemheri dizisinde başrol oyuncusu olarak 'Firuze' karakterini canlandırdı. Ekim 2020 tarihinde başlayan 'Arıza' dizisinde başrol olan 'Halide'yi canlandırdı.