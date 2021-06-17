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Haberler Galeri Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 17.06.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021 11:26

ile ekranlara dönen siyah minisi ile yaktı geçti!

dizisi ile yaz sezonunda ekranlarda boy gösterecek olan güzel gözlü oyuncu 'ın partneri ise yakışıklı oyuncu . Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken Ayça Ayşin Turan'ı Instagram'da 4.3 milyon kişi takip ediyor. Son dönemin iddialı isimlerinden olan 28 yaşındaki Ayça Ayşin Turan son olarak sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür etti. ile takipçilerinden tam not alırken güzelliğiyle de övgüleri topladı. İşte Ayça Ayşin Turan'ın beğeni yağan ...

Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!

dizisi ile yaz sezonunda ekranlarda boy gösterecek olan güzel gözlü oyuncu 'ın partneri ise yakışıklı oyuncu .

Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de dikkat çeken 'ı Instagram'da 4.3 milyon kişi takip ediyor.

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Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!

Son dönemin iddialı isimlerinden olan 28 yaşındaki son olarak sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür etti.

Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!

'nın Haziran'ı siyah mini elbisesi ile takipçilerinden tam not alırken güzelliğiyle de övgüleri topladı.

Ada Masalı ile ekranlara dönen Ayça Ayşin Turan siyah minisi ile yaktı geçti!

İşte 'nın güzeli 'ın beğeni yağan ...

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