Giriş Tarihi: 04.03.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
13:57
Adanalı’nın Pınar’ı Tuğçe Özbudak değişimiyle dudak uçuklattı! Estetik tutkunu Tuğçe Özbudak’ı artık tanımak imkansız!
Şimdi onu tanıyabilene aşk olsun! Yayınlandığı döneme damgasını vuran Adanalı dizisinde Pınar karakteriyle erkekleri kendine hayran bırakan Tuğçe Özbudak, estetikte seneler içinde tanınmaz hale geldi. ATV'nin bir dönem reyting rekorları kıran Adanalı dizisinde Pınar karakterine can veren Tuğçe Özbudak görenleri adeta şoke ediyor. Ünlü oyuncu Tuğçe Özbudak da estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzaktaydı. Oyuncunun dudaklarındaki ve burnundaki büyük değişim dikkatlerden kaçmadı. Düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine toplayan Özbudak'a yorum yağdı.