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Giriş Tarihi: 06.09.2026 12:14 Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 13:32

Adidas'ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem'den İsrail adımına tepki!

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel Adidas'ın reklam stratejisine sert tepki gösterdi.

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Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi.

Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel bir spor giyim devinin reklam stratejisine sert tepki gösterdi.

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Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

ESKİ İSRAİL ASKERİNİN REKLAMDA YER ALMASI KRİZ ÇIKARDI

Adidas'ın yeni reklam kampanyasında eski bir İsrail askerine yer vermesi, uluslararası kamuoyunda geniş çaplı tepkilere yol açtı.

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Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

İsrail ordusunda geçmişte görev almış bir ismin ticari bir projede öne çıkarılmasını kabul edilemez bulan Bardem, bu duruma sessiz kalmadı.

Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

Usta oyuncu, markanın bu tercihini açıkça eleştirerek küresel düzeyde bir boykot çağrısında bulundu.

Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

FİLİSTİN'E DESTEĞİYLE TANINIYOR

Filistin halkının yaşadığı insani dramı her fırsatta dile getiren ve uluslararası platformlarda barış çağrıları yapan Javier Bardem'in bu çıkışı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

Pek çok kullanıcı ve sivil toplum temsilcisi, ünlü aktörün boykot çağrısına destek vererek tepkilerini dile getirdi.

Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

MARKANIN ATACAĞI ADIM MERAK EDİLİYOR

Sinema dünyasındaki başarısının yanı sıra insan hakları konusundaki hassasiyetiyle de tanınan Bardem'in bu hamlesi, ilgili markayı uluslararası alanda zor bir durumda bıraktı.

Adidas’ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem’den İsrail adımına tepki!

Tüketicilerin ve kamuoyunun artan tepkileri karşısında, söz konusu şirketin kampanyaya ilişkin nasıl bir adım atacağı merakla takip ediliyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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