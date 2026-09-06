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Adidas'ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem'den İsrail adımına tepki!
Giriş Tarihi: 06.09.2026 12:14
Güncelleme Tarihi: 06.09.2026 13:32
Adidas'ın skandal reklamına boykot çağrısı! İspanyol oyuncu Javier Bardem'den İsrail adımına tepki!
Oscar ödüllü İspanyol aktör Javier Bardem, Filistin konusunda sergilediği kararlı duruşu bir kez daha gözler önüne serdi. İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar ve bölgede yaşanan insani kriz karşısında sık sık sesini yükselten ünlü oyuncu, bu kez küresel Adidas'ın reklam stratejisine sert tepki gösterdi.