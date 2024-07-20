Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
11:44
İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!
Gazze'deki sivilleri aylardır bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Son olarak ADİDAS, 1972'deki Münih Olimpiyat Oyunları için tasarlanan spor ayakkabının tanıtımı için Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid ile işbirliği yapınca İsrail'in hışmına uğradı. Linç kampanyasına boyun eğen Adidas, Bella'yla sözleşmesini feshedip kampanyayı iptal ettiğini açıkladı.