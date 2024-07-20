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Haberler Galeri İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 20.07.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 11:44

İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

Gazze'deki sivilleri aylardır bombalayarak katleden işgalci İsrail büyük bir insanlık kıyımına imza atıyor. Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve kardeşi Bella Hadid uzun yıllardır Filistin'in özgürlük mücadelesine verdikleri destekle tanınıyor. Son olarak ADİDAS, 1972'deki Münih Olimpiyat Oyunları için tasarlanan spor ayakkabının tanıtımı için Filistin kökenli ünlü model Bella Hadid ile işbirliği yapınca İsrail'in hışmına uğradı. Linç kampanyasına boyun eğen Adidas, Bella'yla sözleşmesini feshedip kampanyayı iptal ettiğini açıkladı.

İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

Filistin asıllı dünyaca ünlü top model Bella Hadid, İsrail lobisine asla boyun eğmiyor. Hadid, işgalçi İsrail'in Filistin'e yönelik katliamlarına her defasından sessiz kalmayarak tepki gösteriyor.

İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

Son olarak Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumların tepkisi nedeniyle marka yüzü olduğu ayakkabı reklamından çıkarıldı.

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İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

Ünlü model , Adidas'ın yeni reklam yüzü olması nedeniyle İsrail tarafından hedef alındı. Adidas ise gelen tepkilere dayanamayarak özür diledi.

İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

Adidas sözcüsü Stefan Pursche, işgalcilerin tepkilerinin hemen ardından söz konusu reklama ilişkin "Reklamların neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Son olarak Adidas yapılan paylaşımları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

"KARİYERİM DURSA BİLE FİLİSTİN'İ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Filistin asıllı ünlü model Bella Hadid, yaşanan çatışmalar için şu ifadeleri kullanmıştı:

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