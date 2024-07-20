İsrail Bella’yı hedef aldı! Marka yüzü olduğu Adidas reklamından çıkarıldı!

Adidas sözcüsü Stefan Pursche, işgalcilerin tepkilerinin hemen ardından söz konusu reklama ilişkin "Reklamların neden olduğu herhangi bir üzüntü veya sıkıntı için özür dileriz" açıklamasını yaptı.

Son olarak Adidas yapılan paylaşımları sosyal medya hesaplarından kaldırdı.