Adriana Lima ve sevgili Emir Uyar ile ilgili bu gerçek şoke etti! İşte Adriana Lima ve Emir Uyar ile ilgili o gerçek…

Yeni sevgilisiyle magazin gündemine bomba gibi düşen Adriana Lima iş insanı Emir Uyar ile aşk yaşıyor. Türk iş insanı sevgilisi Emir Uyar ile adından sıkça söz ettiren Adriana Lima'nın son yaptığı açıklamalar hayrete düşürdü. Kendisi ile ilgili itirafta bulunan Adriana Lima "Modelliğe başladığımda bir gün biteceğini biliyordum. Genellikle belirli bir yaş aralığı vardır. Ben bu bakışı kırmak istedim" dedi. 38 yaşındaki dünyaca ünlü model Adriana Lima son yaptığı açıklamayla hayranlarını şaşırttı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan Adriana Lima yaptığı son paylaşımda ise uçağının öğleden sonra saat 15:00'te kalkması gerektiğini belirterek "Gecikti" diye yazdı. Sonra da gece 22:00 sıralarında New York'a indiğini ama bir türlü uçağın kapılarının açılmadığını ve beklemek zorunda olduklarını belirtti. Her hareketi konuşulan Adriana Lima bütün dünyada ses getiren ilişkisi Emir Uyar ile kameralar karşısında aşk yaşamaktan çekinmiyor. Son zamanlarda sıkça görüntülenen Adriana Lima ve Emir Uyar çiftinin arasındaki boy farkı çok tartışıldı. İşte Adriana Lima ve diğer ünlülerin boyları…