Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina... Adriana Lima'ya Rus rakip! Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya rakip, Rusya'dan çıktı. Rus model Dasha Kina, Adriana Lima'ya olan benzerliği ve güzelliğiyle şöhretini her geçen gün artıyor. Bir dönem Türkiye'ye gelen Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, objektiflerin karşısına geçmişti. Dasha Kina'nın yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısı her geçen gün artıyor. Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını söylüyor.