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  • Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

Giriş Tarihi: 08.02.2019 16:59 Güncelleme Tarihi: 08.02.2019 17:10
Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

'ya Rus rakip! Dünyanın en güzel manken ve modelleri arasında gösterilen Adriana Lima'ya rakip, Rusya'dan çıktı.

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Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

Rus model Dasha Kina, 'ya olan benzerliği ve güzelliğiyle şöhretini her geçen gün artıyor.

Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

Bir dönem Türkiye'ye gelen Kina, kendisi gibi model olan Litvanyalı Raimonda Gecaite ile bir reklam çalışmasının içinde yer almış, objektiflerin karşısına geçmişti.

Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

Dasha Kina'nın yer alan haberlerinin ardından Instagram'daki takipçi sayısı her geçen gün artıyor.

Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...

Moda otoriteleri, genç mankenin kariyerinin doğru yönetildiği takdirde dünyaca ünlü mankenlerin tahtını sallayacağını söylüyor.

Adriana Lima'yla olan benzerliği şoke etti! İşte Adriana Lima'ya benzerliğiyle ünlü Dasha Kina...
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