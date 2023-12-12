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Haberler Galeri Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam'ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı'nda...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 06:53 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 06:58

Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam'ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı'nda...

Usta oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı'nda canlandırdığı Bozum Cahit karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ünlü isim Hababam Sınıfı, Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın kült filmlerinde rol almıştı. Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı ile yükseldiği kariyerini bir anda bırakarak farklı bir sektöre geçiş yapmıştı. Afişe kızarak oyunculuğu bırakan Cengiz Nezir'i şimdi gören tanıyamıyor. 66 yaşında olan Cengiz Nezir hakkındaki gerçekle sevenlerini şaşırtıyor. İşte Hababam Sınıfı'nın Bozum Cahit'i Cengiz Nezir'in son hali...

Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam’ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı’nda...

Ünlü oyuncu Cengiz Nezir, Hababam Sınıfı filminde canlandırdığı 'Bozum Cahit' karakteriyle ünlenmişti. Usta isim Bizim Aile, Ah Nerede, Aile Şerefi ve Süt Kardeşler gibi Yeşilçam'ın birbibirinden sevilen filmlerinde oynamıştı.

Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam’ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı’nda...

Unutulmaz filmlere imza atan Cengiz Nezir, bir anda oyunculuğu bırakarak sevenlerini üzmüştü.

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Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam’ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı’nda...

66 yaşındaki Cengiz Nezir, oyunculuğun ardından bambaşka bir işe yönelmişti.

Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam’ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı’nda...

'Bozum Cahit' karakteriyle tanıdığımız Cengiz Nezir, şimdilerde tokacılık yapıyor.

Afişe kızıp oyunculuğu bırakmıştı... Yeşilçam’ın yıldızı hakkındaki gerçekle şaşırttı! Meğer babası ile Hababam Sınıfı’nda...

Cengiz Nezir, yönetmen ve senarist Yavuz Turgul'a kızdığı için oyunculuğu bıraktığını itiraf etmişti.

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