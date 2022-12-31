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Haberler Galeri Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!
Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 16:04

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı, yakışıklı oyuncunun gönlünü partneri Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili iki taraftan ortak açıklama geldi. İşte Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun ve Mert Yazıcıoğlu'nun ortak yayınladığı o ayrılık paylaşımı...

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

Şimdilerde "Yalı Çapkını" dizisiyle yıldızı parlayan Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile birliktelik yaşıyor.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

Doludizgin birliktelik yaşayan çifte son olarak nazar değdi.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

Geçen günlerde partneri Mert Ramazan Demir ile yakınlaştığı konuşulan Afra Saraçoğlu'nun, sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

Bu iddiaların ardından Mert Yazıcıoğlu'nun da partneri Hafsanur Sancaktutan'a gönlünü kaptırdığı öne sürüldü.

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu’ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

Ortaya atılan aşk iddiaları sonrası gözde ikili, sonunda sessizliğini bozdu.

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