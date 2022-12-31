Giriş Tarihi: 31.12.2022 15:59 Güncelleme Tarihi: 31.12.2022 16:04

Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'ndan beklenen ayrılık açıklaması geldi! İhanet iddialarına son noktayı koydu!

"Yalı Çapkını" dizisiyle son dönemde popülerliğini arttıran güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, 4 yıldır meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşıyordu. Bir süredir ikilinin ilişkisinde kara bulutlar dolaştığı iddia ediliyordu. Hatta Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrıldığı, yakışıklı oyuncunun gönlünü partneri Hafsanur Sancaktutan'a kaptırdığı iddia edilmişti. Konuyla ilgili iki taraftan ortak açıklama geldi. İşte Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun ve Mert Yazıcıoğlu'nun ortak yayınladığı o ayrılık paylaşımı...