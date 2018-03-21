Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

KIZILAY'IN SEVGİ BUTİĞİ

Kızılay oraya Sevgi Butiği adında çok büyük bir mağaza açmış. Butikte, Türk hayırseverlerin gönderdiği, hiç kullanılmamış, üzerinde etiketi bulunan kıyafetler var; gömlekten ayakkabıya, çoraptan cekete kadar. Kampta yaşayanlar ihtiyaçlarına göre ücretsiz olarak her şeyi buradan alabiliyorlar. Orada annesi ve babası ölmüş birçok çocuk var. Tüm ihtiyaçları, Türkiye'den karşılanıyor. Devletimiz, içtikleri sudan ayakkabılarına kadar hiçbir şeylerini eksik etmiyor. Burada çok büyük, çok ciddi organizasyonlar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.