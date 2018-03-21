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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

Kızılay'la İdlib ve Afrin'e giderek gıda yardımı yapan Afrikalı Ali "Türkler'i görünce Suriyeliler'in yüzü gülüyor. PKK'dan kurtuldukları için çok mutlular" dedi

Giriş Tarihi: 21.03.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 09:52
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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

HAKAN UÇ

Terörden temizlenen ilçe merkezine önceki gün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu ve Türk Kızılayı Genel Müdürü İbrahim Altan'ın da katılımıyla ihtiyaç yardımı ulaştırıldı. Radyocu de Kızılay ekibiyle ile birlikte İdlib ve Afrin'e gitti. Ünlü radyocu, orada yaşadıklarını GÜNAYDIN için yazdı:

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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'ın davetiyle, Şevkat Nöbetler adı altında İdlib halkına moral vermeye ve yardım dağıtmaya gittik. Sabahın erken saatlerinde Hatay-Reyhanlı'ya indik. Bizi orada Kızılay ekibi karşıladı. Sınırda güvenlik ekipleri vardı, Kızılay'la birlikte İdlib ve 'e girdik.

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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

Bölgede 500'e yakın kamp var. Kızılay da bir kamp merkezi oluşturmuş. Bu kampta yaşayan Suriyeliler'e her gün gıda yardımı yapılıyormuş. Kızılay'la birlikte gıda paketlerini biz de kampta yaşayanlara çadır çadır dolaşarak dağıttık.

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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

KIZILAY'IN SEVGİ BUTİĞİ

Kızılay oraya Sevgi Butiği adında çok büyük bir mağaza açmış. Butikte, Türk hayırseverlerin gönderdiği, hiç kullanılmamış, üzerinde etiketi bulunan kıyafetler var; gömlekten ayakkabıya, çoraptan cekete kadar. Kampta yaşayanlar ihtiyaçlarına göre ücretsiz olarak her şeyi buradan alabiliyorlar. Orada annesi ve babası ölmüş birçok çocuk var. Tüm ihtiyaçları, Türkiye'den karşılanıyor. Devletimiz, içtikleri sudan ayakkabılarına kadar hiçbir şeylerini eksik etmiyor. Burada çok büyük, çok ciddi organizasyonlar yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu desteklerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.

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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

Yanımıza geldiklerinde çok utangaç, masum tavırlar sergilediler. Bizlerden hiçbir şey istemediler çünkü devletimiz her şeyi fazlası ile karşılıyor. Hepsi bunun için şükrediyor.

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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

Çadırlara yardım paketlerini dağıtırken küçük bir kız çocuğunun yanına gittim. Ona elimdeki süt kutusu vermek istedim; önce almadı, annesine baktı. Annesi onaylayınca elimden aldı. Onun o masum duruşu beni çok etkiledi.

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’e giden ünlü radyocu ‘’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı
Afrin’e giden ünlü radyocu ‘Afrikalı Ali’ izlenimlerini GÜNAYDIN için yazdı

Türkler'i ve Türk bayraklarını görünce Suriyeliler'in yüzü gülüyor, PKK'dan kurtuldukları için mutlular. Bizi gördüklerinde önce "Türk müsünüz?" diye soruyor, sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsediyorlar.

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