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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler "10 tane Serenay Sarıkaya eder" dedi
Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:56

Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler "10 tane Serenay Sarıkaya eder" dedi

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri mest etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak 17 yaşındaki halini paylaştı. 142 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gençlik yıllarına ait karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.

Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler 10 tane Serenay Sarıkaya eder dedi

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Instagram kullanıcıları Banu Alkan'ın paylaştığı fotoğrafa öyle yorumlar yaptı ki...

Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler 10 tane Serenay Sarıkaya eder dedi

Türk sinemasının Afrodit'i olarak anılan Banu Alkan, Instagram hesabından hayranları için paylaşımlar yapıyor.

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Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler 10 tane Serenay Sarıkaya eder dedi

Banu Alkan, 1989 yılında çektiği son filminden sonra uzun bir süre ortalarda görünmedi.

Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler 10 tane Serenay Sarıkaya eder dedi

Peki hepimizin Banu Alkan olarak tanıdığı sanatçının gerçek ismini biliyor musunuz?

Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler 10 tane Serenay Sarıkaya eder dedi

Banu Alkan, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi.

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