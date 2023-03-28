Afrodit Banu Alkan takipçilerini geçmişe götürdü! 17 yaşındaki Banu’yu görenler "10 tane Serenay Sarıkaya eder" dedi

Giriş Tarihi: 28.03.2023 09:37 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 09:56

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini geçmişe götürdü. Banu Alkan'ın güzelliği görenleri mest etti. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, son olarak 17 yaşındaki halini paylaştı. 142 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından gençlik yıllarına ait karesini yayınlayan sanatçıya, yapılan yorumlar dikkat çekti. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri, "10 tane Serenay Sarıkaya eder" ve "Kylie Jenner halt etmiş" gibi onlarca yorum geldi.