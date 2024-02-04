Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:39
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
14:42
Afrodit Banu Alkan'ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka'nın mayolarını giyerse’
Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. 6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Afrodit Banu Alkan'ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu. 'Hailey Bieber Banu Alkanın mayolarını giyerse' paylaşımı yapan Banu Alkan'a yorum yağdı…