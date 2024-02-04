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Haberler Galeri Afrodit Banu Alkan'ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka'nın mayolarını giyerse’
Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:39 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 14:42

Afrodit Banu Alkan'ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka'nın mayolarını giyerse’

Afrodit lakaplı usta oyuncu Banu Alkan, sosyal medyayı yaktı geçti. Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. 6 yıl önce televizyonda yayınlanan Dünya Güzellerim programında dünyayı gezen Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan, yeniden bir araya geliyor. 3 usta isim bu sefer de YouTube kanalında yayınlanan Dünya Güzelleri Masada programıyla dönüyor. Banu Alkan, 141 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşımlar yapıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'ın son paylaşımı dikkat çekti. Afrodit Banu Alkan'ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu. 'Hailey Bieber Banu Alkanın mayolarını giyerse' paylaşımı yapan Banu Alkan'a yorum yağdı…

Afrodit Banu Alkan’ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka’nın mayolarını giyerse’

1987 yılında başrolünde yer aldığı ve fenomen olan Türk filmi Afrodit ile yıldızı parlayan Banu Alkan son paylaşımıyla ilgi odağı oldu. Afrodit lakaplı oyuncu Banu Alkan, sosyal medyada gündem oldu. Banu Alkan, "Taklitçi Kezban" dediği Kylie Jenner'ın ardından bu kez Hailey Bieber'ı hedef aldı. Banu Alkan 'Hailey Bieber Banu Alkanın mayolarını giyerse' notuyla paylaşım yaptı…

Afrodit Banu Alkan’ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka’nın mayolarını giyerse’

Banu Alkan'ın güzelliği görenleri büyüledi. Türk sinemasının efsane isimlerinden Banu Alkan, sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanmaya başladı. Banu Alkan, program çekimlerinden paylaşımlar yapmıştı.

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Afrodit Banu Alkan’ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka’nın mayolarını giyerse’

Altı yıl önce popüler gezi ve eğlence programı "Dünya Güzellerim" ile bir araya gelen ünlü sanatçılar Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, aynı formatla bu sefer de YouTube'da program yapıyor.

Afrodit Banu Alkan’ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka’nın mayolarını giyerse’

GÜNDEMDEKİ KONULARI KONUŞACAKLAR

"Dünya Güzelleri Masada" olan programda üç ünlü isim, magazin ve güncel olayları kendi bakış açılarıyla değerlendiriyor.

Afrodit Banu Alkan’ın Hailey Bieber paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı salladı ‘Hailey Bieber Banu Alka’nın mayolarını giyerse’

Daha önce Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkeleri ziyaret ederek farklı kültürleri tanıyan Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman, bu kez sohbet programında keyifli anlar yaşatıyor.

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