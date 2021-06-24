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Haberler Galeri Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!
Giriş Tarihi: 24.06.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021 15:36

Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

Son olarak Hercai'de Harun karakterine hayat veren, Kocamın Ailesi, Kertenkele, Yasak Elma gibi projelerde de yer alan oyuncu Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Kayakesen, oyunculuk serüveninden Hercai setine, yeni projelerinden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi itiraflarda bulundu. Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da, Hercai'ye konuk oyuncu olarak girdiğini belirterek "Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim. 30 bölüm oynadım. Benim için uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım" dedi.

Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Şu sıralar hayat nasıl gidiyor sizin için?

Birkaç ay öncesine kadar Midyat'taydık. Hercai bitti, döndük. Şimdi yeni projeler okuyorum, kendime vakit ayırıyorum. Kendimi geliştirmem gereken noktalarda geliştirmeye çalışıyorum.

Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

"KONUK OYUNCU OLARAK GİRDİM, 30 BÖLÜM OYNADIM"

Son olarak Hercai'de rol aldınız. Harun karakteriyle nasıl bir yolculuk yaşadınız? Diziye erken veda ettiğinizi düşünüyor musunuz?

Erken veda sayılmaz. Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim, konuk oyuncu olarak. 30 bölüm oynadım. Benim için de uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım.

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Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

"HERCAİ'DE YAŞANAN PROBLEMİ KENDİ ARALARINDA ÇÖZDÜLER"

Set ortamı nasıldı peki? Dizi final yapmadan evvel setteki sıkıntılarla ilgili birçok haberle karşılaştık.

Ama daha yeni başladık İrem'ciğim ya :) Bilmiyorum. Tabii belli problemler yaşanıyor, yoğun bir iş. Dizi çekmek kolay değil, stresli de bir iş. Zamanla yarışıyorsun. Belli sorunlar yaşanıyor ama bunlar kendi içlerinde çözülüyor. Oyuncular, prodüksiyon… Artık birlikte bir şeyleri yaratmaya başladığında bu tarz problemleri kendi aranda çözüyorsun. Bu problem de kendi aralarında çözüldü. Çok da büyütmemek gerekiyor. Çünkü olaylar kontrolden çıkabiliyor bazen.

Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduğunuzu biliyorum. Oyunculuğa geçiş sürecinizden bahseder misiniz? İlk olarak kamera arkasında başlamışsınız sektöre, ekran önüne geçiş serüveni nasıl gerçekleşti?

Üniversiteye gitmeden önce oyunculuk yapıyordum zaten. Zamanla kendimi geliştirdim. Eğitimler aldım. 16-17 yaşlarında reklamlarda oynamaya başladım. Üniversiteye gittim, döndüm. Bir sinema filmi için auditiona gittim. Bir filmde oynadım. Filmden 2 sene sonra Kocamın Ailesi dizisi için auditiona gittim. Sonrasında kabul edildim ve akmaya başladı süreç. 6-7 senedir aktif olarak oyunculuk yapıyorum.

Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

"10 SENEDİR ŞARKI SÖZÜ YAZIYORUM"

Yazdığınız senaryolar var. Yakın zamanda görecek miyiz tiyatro sahnesinde ya da ekranlarda?

Onlar benim kendi içimde yazdığım amatörce hikâyeler. Onların daha çok yolu var. Ama şarkı sözleri de yazıyorum 10 senedir. Belki şarkı gelebilir.

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