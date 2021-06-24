Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim, 30 bölüm oynadım!

Son olarak Hercai'de Harun karakterine hayat veren, Kocamın Ailesi, Kertenkele, Yasak Elma gibi projelerde de yer alan oyuncu Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da İrem Erbaş'ın konuğu oldu. Kayakesen, oyunculuk serüveninden Hercai setine, yeni projelerinden özel hayatına kadar birçok farklı konuda samimi itiraflarda bulundu. Ahmet Kayakesen, Bi' Başka'da, Hercai'ye konuk oyuncu olarak girdiğini belirterek "Diziye girerken 4 bölümlüğüne girmiştim. 30 bölüm oynadım. Benim için uzun bir serüvendi. 1 seneyi aşkın çalıştım. Güzel deneyimler de yaşadım" dedi.