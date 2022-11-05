Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:38
Güncelleme Tarihi: 05.11.2022
06:43
Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…
Oyuncu Ahmet Kural bir komedi filmiyle beyazperdeye döndü... Uzun bir süre dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta yaşan Ahmet Kural'la, başrolünü Ecem Erkek ile paylaştığı ve kadrosunda İlker Aksum ile Mehmet Özgür'ün yer aldığı Müjdemi İsterim filmi için buluştuk. Bir aile komedisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural ile filminin yanı sıra hayata, yaşadıklarına, çıkardığı derslere dair konuştuk.