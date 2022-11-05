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Haberler Galeri Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…
Giriş Tarihi: 05.11.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 06:43

Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

Oyuncu Ahmet Kural bir komedi filmiyle beyazperdeye döndü... Uzun bir süre dizi çekimleri nedeniyle Kıbrıs'ta yaşan Ahmet Kural'la, başrolünü Ecem Erkek ile paylaştığı ve kadrosunda İlker Aksum ile Mehmet Özgür'ün yer aldığı Müjdemi İsterim filmi için buluştuk. Bir aile komedisiyle sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Ahmet Kural ile filminin yanı sıra hayata, yaşadıklarına, çıkardığı derslere dair konuştuk.

SONAT BAHAR
Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

Müjdemi İsterim isimli filmde yine güldürecek Ahmet Kural. Bir süre, bir dram işi için Kıbrıs'ta yaşayan Kural, hayatının bu evresinde huzurlu ve mutlu olduğunu söylüyor. "Gelen her şerde bir hayır vardır" diyen Kural, "Bu yüzden şerleri seviyorum" diye bitiriyor cümlesini.

Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

- Yeni bir filmle güldüreceksiniz. Nasıl bir komedi bu, romantik mi, aksiyon mu?
- Romantik değil, bir aksiyon komedi. Birbirini tanımayan, birbiriyle ilgisi olmayan iki insan Bulut ve Müjde. Bir cinayet üzerlerine kalıyor. Bu durumdan kurtulmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Düştükleri komik durumları anlatıyoruz, cinayetten kaçarken kendilerini ispat ederken yaşadıklarını konu ediyoruz. Ecem'le oynamak hep hayalimdi ve çok zevkliydi.

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Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

- Dışardan bakınca da komik biri gibi duruyor...
- Çok ciddi aslında...

Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

- Siz de ciddi birisiniz sanki. Karakterlerinizle, gerçek kimliğiniz birbirine zıt gibi... Daha cool'sunuz sanırım...
- Cool görünürüm ama konuşmaya başladığımda komiğimdir. Cool olayım diye bir çabam yok, eğlenceliyimdir. Ecem de öyle, bizim için büyük bir şanstı... İnşallah devamı gelir onunla projelerimizin. Çekerken aşırı eğlendik. Filmin yüzde 70'i gece çekimi olduğu için enerjimizi toplayıp toplayıp, elimizde eteğimizde ne varsa döktük. Kamera arkası bizim işlerde çok çok komik olur.

Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

- Gülmeye ihtiyacımız var. Türk seyircisi de komediyi seviyor değil mi?
- Çok seviyor ama bu her ülkede öyle. İnsanlar güzel günlerden geçmiyor olabilir, bunalımlı zamanlar olabilir, tarihe de baktığımızda buhranlı zamanlarda bir komedyen çıkmıştır ve insanları sinemaya çekmiştir. Her ülkede ve dönemde böyledir bu. İnsanların gülmeye ihtiyacı var.

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