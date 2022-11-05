Ahmet Kural yıllar sonra ‘Müjdemi İsterim’ filmiyle beyazperdeye döndü! Ünlü oyuncudan samimi açıklamalar: Hayat felsefem…

- Siz de ciddi birisiniz sanki. Karakterlerinizle, gerçek kimliğiniz birbirine zıt gibi... Daha cool'sunuz sanırım...

- Cool görünürüm ama konuşmaya başladığımda komiğimdir. Cool olayım diye bir çabam yok, eğlenceliyimdir. Ecem de öyle, bizim için büyük bir şanstı... İnşallah devamı gelir onunla projelerimizin. Çekerken aşırı eğlendik. Filmin yüzde 70'i gece çekimi olduğu için enerjimizi toplayıp toplayıp, elimizde eteğimizde ne varsa döktük. Kamera arkası bizim işlerde çok çok komik olur.