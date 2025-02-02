Giriş Tarihi: 02.02.2025 07:12
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025
07:12
Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…
A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'de bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarıyla Ahmet Selçuk İlkan, atv dizisi 'Bir Gece Masalı'ndan İlayda Aydın ile şarkıcı Atiye ve atv dizisi 'Can Borcu'nda oynayan Goncagül Sunar konuk olarak yer aldı. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmedi. İlkan, Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı. İşte Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur'un bilinmeyenleri!