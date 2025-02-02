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Haberler Galeri Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…
Giriş Tarihi: 02.02.2025 07:12 Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 07:12

Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'de bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarıyla Ahmet Selçuk İlkan, atv dizisi 'Bir Gece Masalı'ndan İlayda Aydın ile şarkıcı Atiye ve atv dizisi 'Can Borcu'nda oynayan Goncagül Sunar konuk olarak yer aldı. Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmedi. İlkan, Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı. İşte Ahmet Selçuk İlkan'dan Ferdi Tayfur'un bilinmeyenleri!

İLKER GEZİCİ
Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

KONUKLARIYLA İLGİ TOPLADI

A Para ekranlarında Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize'de bu hafta Ferdi Tayfur şarkılarıyla Ahmet Selçuk İlkan, atv dizisi 'Bir Gece Masalı'ndan İlayda Aydın ile şarkıcı Atiye ve atv dizisi 'Can Borcu'nda oynayan Goncagül Sunar konuk olarak yer aldı.

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Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

DOSTUNUN BİLİNMEYENLERİNİ ANLATTI

Ünlü sanatçı Ahmet Selçuk İlkan, geçtiğimiz günlerde vefat eden 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur'u da anmayı ihmal etmedi. İlkan, Ferdi Tayfur'un daha önce hiç bilinmeyenlerini anlattı.

Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

AHMET SELÇUK İLKAN

"TEK TESELLİ BIRAKTIĞI ŞARKILAR"

Ferdi Tayfur benim 40 yılı aşkın dostumdu. Bir Ferdi Tayfur gitti ama 86 milyon acı yürek var. Tek teselli bıraktığı şarkılar. Hatıran yeter diyoruz ama bazen onlar da yetmiyor. Yaşatmaya devam edeceğiz.

Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

"BİZİMKİSİ SADECE İŞ ARKADAŞLIĞI DEĞİLDİ, BÜYÜK BİR DOSTLUKTU"

Tanışmadan önce benim şarkılarımı okumuştu. Gazetecilerle sanatçıların maç yaptığı bir organizasyon vardı. Platini diye penaltıları Ferdi atmıştı. Orada tanışmıştık. Onun açacağı şirket vardı, ben de onun şirketine geçtim. 'Yaktı beni' adlı ilk albümümüz yaptık. 45 yıla yakın serüven öyle başladı. Bizimkisi sadece iş arkadaşlığı değildi, büyük bir dostluktu.

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