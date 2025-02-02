Ahmet Selçuk İlkan 40 yıllık dostu Ferdi Tayfur’un bilinmeyenlerini ilk kez anlattı: Onu anlamak için…

"BİZİMKİSİ SADECE İŞ ARKADAŞLIĞI DEĞİLDİ, BÜYÜK BİR DOSTLUKTU"

Tanışmadan önce benim şarkılarımı okumuştu. Gazetecilerle sanatçıların maç yaptığı bir organizasyon vardı. Platini diye penaltıları Ferdi atmıştı. Orada tanışmıştık. Onun açacağı şirket vardı, ben de onun şirketine geçtim. 'Yaktı beni' adlı ilk albümümüz yaptık. 45 yıla yakın serüven öyle başladı. Bizimkisi sadece iş arkadaşlığı değildi, büyük bir dostluktu.