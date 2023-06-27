Giriş Tarihi: 27.06.2023 06:33 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 06:44

Ahu Tuğba'nın çılgın aşkı olarak tanındı... Maneviyata yönelen Meriç Erkan adı dahil her şeyi geride bıraktı! Değişimini anlatırken gözyaşlarına boğuldu!

Eski manken ve oyuncu Meriç Erkan, Ahu Tuğba ile yaşadığı aşk ile hafızalara kazınmıştı. Bir dönem ekranlarının tanınmış yüzlerinden olan Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşayor. Ahu Tuğba'nın eski aşkı Meriç Erkan maneviyata yönelmiş ve hem görüntüsünü hem adını değiştirmişti. Meriç Erkan'ın son hali Türkiye'nin konuşulanlarından olmuştu. Meriç Erkan 'Mahmut' ismiyle hayatını sürdüreceğini açıklamıştı. Önceki hayatından duyduğu pişmanlığı da dile getiren Meriç Erkan katıldığı programda yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatmıştı. İlginç dansları ve katıldığı izdivaç programları ile adından söz ettiren Meriç Erkan, "O dönemin yalancısıydım ben" demişti. Artık Mahmut Erkan ismini kullanan Meriç Erkan'ın büyük değişimi ve dikkat çeken açıklamaları... İşte Meriç Erkan'ın son hali...