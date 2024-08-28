Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

Abimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik.