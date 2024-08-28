Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:20
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
06:24
Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!
Ailesiyle problem yaşayan Özcan Deniz, kardeşi Yurda Güler ile menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'i hedef aldı. Ünlü sanatçının eşi Samar'ın görümcesi Yurda Güler ile yaşadığı sorun sonrası kılıçların çekildiği anlaşıldı. Yaşanan kavga, Deniz Ailesi'nin büyüklerini harekete geçirdi. Aile büyüklerinin hem Özcan'ı hem kardeşini uyarıp "Aranızdaki anlaşmazlığı oturup birlikte konuşarak çözelim" dediği söyleniyor.