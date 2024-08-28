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Haberler Galeri Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!
Giriş Tarihi: 28.08.2024 06:20 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 06:24

Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

Ailesiyle problem yaşayan Özcan Deniz, kardeşi Yurda Güler ile menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz'i hedef aldı. Ünlü sanatçının eşi Samar'ın görümcesi Yurda Güler ile yaşadığı sorun sonrası kılıçların çekildiği anlaşıldı. Yaşanan kavga, Deniz Ailesi'nin büyüklerini harekete geçirdi. Aile büyüklerinin hem Özcan'ı hem kardeşini uyarıp "Aranızdaki anlaşmazlığı oturup birlikte konuşarak çözelim" dediği söyleniyor.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

GELİN-GÖRÜMCE KAVGASI AİLEYİ KARIŞTIRDI

Ailesiyle roblemli olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ailesini sildiğini duyurdu.

Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

Deniz'e menajerliğini yapan abisi Ercan Deniz ile kız kardeşi Yurda Güler tepki gösterdi. Güler, Deniz'in eşi Samar Dadgar hakkında da ilginç ithamlarda bulunarak şu paylaşımı yaptı:

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Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

"Abim Özcan Deniz 'Ailemle bağım kalmamıştır maddi manevi bana zarar veriyorlar' diyor.

Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

Abimin benim ve eşimin yıllardır dişimle tırnağımızla kurduğumuz işimizin ve yuvamızın, temelinden çatısına kadar tek bir tuğla koymadığını belirtmek isterim... İşin aslı şudur ki; birinci evliliği bitmeden, İran'dan buraya meşhur olmak ve ona ulaşmak için gelen bu kızı, biz hiç tasvip etmedik.

Aile büyükleri devrede! Özcan Deniz’in kardeşi Yurda Güler ile eşi Samar Dadgar’ın kavgası ortalığı karıştırdı!

Bu kız türlü şekilde oyunlarla, çok zekice hamlelerini, bize ağabeyimin düşman olmasını sağladı ve kışın ortasında annesini ve kız kardeşini evden kovdurttu.

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