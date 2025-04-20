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Haberler Galeri Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...
Giriş Tarihi: 20.04.2025 14:56 Güncelleme Tarihi: 20.04.2025 14:56

Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan Pelin Akil ve Anıl Altan, uzun süredir boşanma iddiaları ile gündeme geliyordu. Ayrılık sorularını yanıtsız bırakan çift, son olarak Pelin Akil'in doğum gününde eşi Anıl Altan'ın paylaşım yapmaması ile dikkatleri üzerine toplamıştı. Bu sefer çocuklarının doğum günü için bir araya gelen çiftin verdikleri görüntüler ise adeta bir aile pozu değil ayrılık sinyali...

DUYGU AKSOY
Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...

Pelin Akil'in 39. yaş günü, yakın arkadaşları tarafından düzenlenen sürpriz bir organizasyonla kutlanmıştı. Güzel oyuncu o anları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşırken, kutlamalarda eşi Anıl Altan'ın yokluğu dikkat çekmişti.

Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...

Moskova'da olduğu bilinen Altan'ın eşinin doğum günüyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması, ayrılık dedikodularını yeniden gündeme taşımıştı.

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Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...

Daha önce "Biz konuştuk, çocuklarımız var" diyerek ilişkileriyle ilgili net açıklamalardan kaçınan Akil, boşanma sorularını da yanıtsız bırakmıştı.

Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...

Tüm bu gelişmeler, "Evlerini ayırdılar mı?" sorusunu bir kez daha akıllara getirirken verdikleri yeni görüntüler de bu iddiaları destekler nitelikte.

Aile pozu değil ayrılık sinyali! Pelin Akil ve Anıl Altan çocuklarının doğum gününde bir araya geldi...

Çiftin sessizliğine karşılık dün akşam çocuklarının doğum günü için bir araya geldiklerindeki tavırları çok konuşuldu.