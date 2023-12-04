Giriş Tarihi: 04.12.2023 06:22

Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu şimdi tanınmaz halde! İşte Yeşilçam yakışıklısı 75 yaşındaki Eriş Akman'ın son hali

Zamanın acımasız davrandığı isimlerden olmaktan kaçamayan Eriş Akman'ı son hali ile tanımak neredeyse imkansız. Yeşilçam klasiklerinden Aile Şerefi usta isimleri de biraraya getirmişti. Adile Naşit, Münir Özkul Itır Esen, Şevket Altuğ, Ayşen Gruda başta olmak üzere değerli oyuncuları izleme imkanı bulduğumuz Aile Şerefi filminde kötü karakter ise şımarık zengin çocuğu Oktay'dı... Aile Şerefi'nin Oktay'ını siz bir de şimdi görün! Aile Şerefi filminin kötü, zengin çocuğu Oktay'a hayat veren usta oyuncu Eriş Akman'ın son hali merak konusu oldu. 'Kötü Çocuk Oktay' karakteriyle hafızalara kazınan senarist, yapımcı ve oyuncu Eriş Akman şimdilerde 75 yaşında. İşte Aile Şerefi'nin kötü kalpli Oktay'ı Eriş Akman'ın son hali ve sizin için derlediğimiz bir dönemin yıldızlarının değişimleri...