Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel’in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hatırla Sevgili, Hercai, Gönülçelen, Yaprak Dökümü gibi yapımlarda kamera karşısına geçen usta oyuncu Ayda Aksel, şimdilerde Aile dizisimde Nedret karakteri ile büyük beğeni topluyor. Usta oyuncu Ayda Aksel sosyal medyanın merak ettiği isimlerden.