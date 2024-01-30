Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:13
Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel'in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Usta oyuncu Ayda Aksel son olarak Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aslan karakterinin halası Nedret karakterine hayat veriyor. Ayda Aksel sosyal medyanın merak ettiği isimlerden. Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…