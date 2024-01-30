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Haberler Galeri Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel'in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu
Giriş Tarihi: 30.01.2024 16:13

Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel'in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Usta oyuncu Ayda Aksel son olarak Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ'un oynadığı Aslan karakterinin halası Nedret karakterine hayat veriyor. Ayda Aksel sosyal medyanın merak ettiği isimlerden. Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel’in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Hatırla Sevgili, Hercai, Gönülçelen, Yaprak Dökümü gibi yapımlarda kamera karşısına geçen usta oyuncu Ayda Aksel, şimdilerde Aile dizisimde Nedret karakteri ile büyük beğeni topluyor. Usta oyuncu Ayda Aksel sosyal medyanın merak ettiği isimlerden.

Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel’in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ayda Aksel kişisel hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

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Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel’in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Özellikle kızı Leyla ile paylaşımlarda bulunan Ayda Aksel'in fotoğraflarına beğeni ve yorum yağıyor.

Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel’in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül'ü görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

Aile’nin Nedret halası Ayda Aksel’in kızının duru güzelliği dillere destan! Sosyal medyayı kasıp kavurdu

İşte doğal güzelliğiyle hayran bırakan Ayda Aksel'in kızı Leyla Yüngül ve diğer ünlü isimlerin çocukları…

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