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Haberler Galeri Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan'ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!
Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:56 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 16:56

Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan'ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!

Müzik yeteneği kadar geçirdiği estetik operasyonları ile de çok konuşulan Ajda Pekkan, sosyal medyanın diline fena düştü. Sayısız estetik operasyonu geçiren Ajda Pekkan, genç görüntüsüyle takdir topluyordu. Ancak Pekkan son paylaşımda Photoshop yapmayı unutunca alay konusu oldu. İşte 78 yaşındaki Ajda Pekkan'ın o görüntüsü...

Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan’ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!

Türk müzik dünyasının sevilen sanatçıları arasında yer alan Ajda Pekkan, ilerleyen yaşına rağmen genç görüntüsüyle adından söz ettiriyordu.

Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan’ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!

Müzik yeteneği kadar geçirdiği estetik operasyonları ile de çok konuşulan Ajda Pekkan son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

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Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan’ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!

Sayısız estetik operasyonu geçiren Ajda Pekkan, genç görüntüsüyle takdir topluyordu.

Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan’ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!

Pekkan'ın dekolte bölgesindeki o detay dikkat çekti. Süperstar sosyal medyanın diline fena düştü.

Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan’ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!

Ancak Pekkan son paylaşımda Photoshop yapmayı unutunca alay konusu oldu.

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