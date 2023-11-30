Giriş Tarihi: 30.11.2023 16:56
Güncelleme Tarihi: 30.11.2023
16:56
Photoshopu unutunca gerçek ortaya çıktı! Ajda Pekkan'ın dekoltesindeki buruşukluk sosyal medyanın diline fena düştü!
Müzik yeteneği kadar geçirdiği estetik operasyonları ile de çok konuşulan Ajda Pekkan, sosyal medyanın diline fena düştü. Sayısız estetik operasyonu geçiren Ajda Pekkan, genç görüntüsüyle takdir topluyordu. Ancak Pekkan son paylaşımda Photoshop yapmayı unutunca alay konusu oldu. İşte 78 yaşındaki Ajda Pekkan'ın o görüntüsü...