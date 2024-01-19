Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 19.01.2024
14:13
Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! "Sinan görmesin"
Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu oluyor. Dizide eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar, kendine hayran bıraktı. Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı.Ünlü ismin cesur pozlarına "Aman Sinan görmesin Gülibik!" yorumları yağıyor.