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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! "Sinan görmesin"
Giriş Tarihi: 19.01.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 14:13

Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! "Sinan görmesin"

Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu oluyor. Dizide eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar, kendine hayran bıraktı. Aslı Altaylar'ın son hali dudak uçuklattı.Ünlü ismin cesur pozlarına "Aman Sinan görmesin Gülibik!" yorumları yağıyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! Sinan görmesin

Akasya Durağı'nın Gülbin'i olarak hayatımıza giren oyuncu Aslı Altaylar zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile magazin gündeminde yer ediniyor. Özellikle Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflara binlerce beğeni ve yorum gelirken son halini görenler gözlerine inanamadı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! Sinan görmesin

Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Akasya Durağı'nda Zeki Alasya, Levent Üngan, Cezmi Baskın, Aslı Altaylar, Onur Şan ve Pelin Sönmez başrolleri paylaşıyordu.

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Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! Sinan görmesin

2008 ile 2012 yılları arasında yayınlanan dizinin oyuncuları son halleriyle gündeme geldi. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından oldukça merak ediliyor.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! Sinan görmesin

Akasya Durağı dizisinde Sinan'ın eşi Gülibik olarak rol alan Altaylar, son yıllarda Bizim Hikaye, Arka Sokaklar, Çocukluk dizileriyle ekran karşısına geçti. Gülbin karakteriyle hafızalara kazındı.

Akasya Durağı’nın Gülbin’i Aslı Altaylar cesur pozları ile mest etti! Sinan görmesin

Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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