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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın haylaz Can'ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!
Giriş Tarihi: 07.07.2023 06:31 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 06:33

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora kocaman delikanlı oldu! Yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisi tekrarlarıyla ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Akasya Durağı'nın oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri merak konusu oluyor. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan oyunculuğa ara verdi. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın son hali ve bir dönemin çocuk yıldızlarının inanılmaz değişimleri...

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Akasya Durağı'nda şoför Sinan'ın haylaz oğlu Can'a hayat veren Erimşah Bora şimdi ne yapıyor? Akasya Durağı'nın çocuk oyuncusu Erimşah Bora'nın değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Televizyon ekranlarında yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisinin oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleriyle ilgi odağı oluyor. Yayınlanan tekrarlarıyla izleyciyi ekrana kilitlemeyi başaran Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri dizinin fanatikleri tarafından merak ediliyor.

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Akasya Durağı’nın haylaz Can’ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Bu isimlerden biri de Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan sonra adeta sırra kadem bastı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı.

Akasya Durağı’nın haylaz Can’ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti.

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