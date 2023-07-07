Akasya Durağı’nın haylaz Can’ını bir de şimdi görün! Koca delikanlı oldu! Çocuk yıldız Erimşah Bora’yı tanımak imkânsız!

Akasya Durağı'nın çocuk yıldızı Erimşah Bora kocaman delikanlı oldu! Yayınlandığı 2008 ve 2012 arasındaki dönemde geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Akasya Durağı dizisi tekrarlarıyla ilgi ile izlenmeye devam ediyor. Akasya Durağı'nın oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri merak konusu oluyor. Dizide Sinan ve Gülbin çiftinin oğlu Can'ı canlandıran Erimşah Bora, dizi final yaptıktan oyunculuğa ara verdi. Şimdilerde 24 yaşında olan Erimşah Bora'nın son hali ağızları açık bıraktı. Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora değişimi ile 'yok artık' dedirtti. İşte Akasya Durağı'nın haylaz Can'ı Erimşah Bora'nın son hali ve bir dönemin çocuk yıldızlarının inanılmaz değişimleri...