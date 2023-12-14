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Haberler Galeri Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş'ın son hali olay! "Onlar nasıl pozlar öyle"
Giriş Tarihi: 14.12.2023 06:24 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 06:31

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş'ın son hali olay! "Onlar nasıl pozlar öyle"

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş yıllar sonra değişimi ile ilgi odağı oldu. Akasya Durağı'nun Zeyno'sunu siz bir de şimdi gördün! Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş değişimi ile kendine hayran bırakmayı başardı. Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali dudak uçuklattı. Bir dönem şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağıyor. İşte bambaşka halleriyle Sitare Akbaş'ın muhteşem değişimi...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş’ın son hali olay! Onlar nasıl pozlar öyle

Akasya Durağı'nın köylü güzeli Zeyno'yu siz bir de şimdi görün! Güzel oyuncu Sitare Akbaş son pozlarıyla sosyal medyayı adeta salladı...

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş’ın son hali olay! Onlar nasıl pozlar öyle

Akasya Durağı dizisinde köylü güzeli Zeyno'ya hayat vermiş olan oyuncu Sitare Akbaş değişimi ile dudak uçuklattı.

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Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş’ın son hali olay! Onlar nasıl pozlar öyle

Tekrarlarıyla hala ekranların sevilen dizilerinden olmayı başaran eğlenceli karakterleriyle hafızalara kazınan Akasya Durağı'nın Zeyno'su Sitare Akbaş'ın muhteşem değişimi estetik sorularını da beraberinde getirdi.

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş’ın son hali olay! Onlar nasıl pozlar öyle

Akasya Durağı oyuncularının şimdiki halleri sosyal medyada merak konusu olurken, köyden gelen ve şarkıcı Onur Şan'ın oynadığı Seyit karakterinin eşi olan Zeyno rolüyle hafızalarda yer edinen Sitare Akbaş son hali ilgi odağı oldu.

Akasya Durağı’nın köylü güzeli Zeyno değişimiyle parmak ısırttı! Sitare Akbaş’ın son hali olay! Onlar nasıl pozlar öyle

Geçmişten bugüne büyük bir değişim yaşadığı görülen Sitare Akbaş da estetik güzeli mi?

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