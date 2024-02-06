Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
14:29
Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!
Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kaderimin Oyunu dizilerinden tanıdığımız son olarak ise 'Tuzak' adlı yapımda yer alan Akın Akınözü, önceki gün Cihangir'de kameralara yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, Bir Fransız kozmetik markasının yüzü oldu. Öte yandan; Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu Akın Akınözü, hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi Özlem Akınözü'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi…