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Haberler Galeri Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 14:29

Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arkadaşlar İyidir, Aslan Ailem, Payitaht Abdülhamid, Hercai, Kaderimin Oyunu dizilerinden tanıdığımız son olarak ise 'Tuzak' adlı yapımda yer alan Akın Akınözü, önceki gün Cihangir'de kameralara yansıdı. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan ünlü isim, Bir Fransız kozmetik markasının yüzü oldu. Öte yandan; Hercai dizisiyle kendisine milyonlarca hayran kazandıran genç oyuncu Akın Akınözü, hayatıyla da merak konusu oluyor. Akın Akınözü'nün hayatını araştıranlar annesi Özlem Akınözü'nün de oyuncu olduğunu öğrenince çok şaşırıyor. Akın Akınözü'nün annesi, genç görüntüsüyle görenleri şaşırtıyor. Akın Akınözü ve annesi Özlem Akınözü'nü görenler onları abla, kardeş sanıyor. Genç görüntüyle dikkat çeken Özlem Akınözü güzelliğiyle de dikkat çekiyor. İşte Akın Akınözü'nün annesi…

Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

'Hercai' dizisiyle yıldızı parlayan ve son dönemin popüler isimleri arasında yer alan ünlü oyuncu Akın Akınözü, geçtiğimiz gün annesine ziyarete geldiği Cihangir'de eşofmanlarıyla objektiflere takıldı.

Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

Ayaküstü gazetecilerle konuşan Akınözü, spordan çıktığını ve önceki günlerde sona eren Avustralya Açık Tenis Turnuvası'ndan sonra tekrar tenise başladığını açıkladı.

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Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

"UZUN BİR ARA VERMİŞTİM"

"Tenis antrenmanım vardı, oradan çıktım, şimdi anneme ziyarete gideceğim" 33 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Küçüklüğümden beri tenis oynarım, sonra uzun bir ara vermiştim. Geçenlerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası vardı, onun da gazıyla tekrar başladım. Küçükken turnuvalara falan katılırdım ama şimdi spor salonun dışına çıkmak için bana bir aktivite oldu.

Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

"İNŞALLAH DEVAMI GELİR"

Bir Fransız kozmetik markasının yüzü olarak geçen günlerde Marakeş'e giden ve reklam çekimlerine katılan ünlü isim, yurt dışına açıldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

"Yurt dışında oyunculuk yapmayı ister misiniz?" sorusu üzerine oyuncu, yaptığı reklam çekimlerini de anlatarak; "İstemek değil, şükür yapıyoruz artık. Yerimiz burası ama artık globalde de iş yapabiliyorum. O anlamda bir Fransız markasının yüzü olabilmek, orada yer almak beni mutlu edebiliyor. İnşallah devamı gelir" şeklinde konuştu.

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