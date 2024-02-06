Akın Akınözü ile annesi Özlem Akınözü’ü yan yana görenler hayret ediyor! Aslında annesi de çok ünlü bir oyuncu!

"UZUN BİR ARA VERMİŞTİM"

"Tenis antrenmanım vardı, oradan çıktım, şimdi anneme ziyarete gideceğim" 33 yaşındaki ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

Küçüklüğümden beri tenis oynarım, sonra uzun bir ara vermiştim. Geçenlerde Avustralya Açık Tenis Turnuvası vardı, onun da gazıyla tekrar başladım. Küçükken turnuvalara falan katılırdım ama şimdi spor salonun dışına çıkmak için bana bir aktivite oldu.