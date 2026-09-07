Alaeddin'in intikam yemini için geri sayım başladı! 'Aşk ve Tahat' ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı atv'de! 

'BAZEN BİR ÇİFT GÖZ, BİR ÖMÜR UNUTULMAZ'

Tüm bu güç mücadelesinin ortasında, Alaeddin'in yolu Destina ile kesişir. Daha ilk karşılaşmaları bile ikisinin de kaderinde silinmez bir iz bırakacaktır. Destina'nın sarf ettiği 'Bazen bir çift göz, bir ömür unutulmaz' sözleri, henüz başlamamış ama bir ömür sürecek bu karşılaşmanın habercisi gibidir. Aşkın ve iktidarın iç içe geçtiği bu hikayede, iki güçlü karakterin ilk bakışması bile fırtınalar müjdeler.