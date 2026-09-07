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Alaeddin'in intikam yemini için geri sayım başladı! 'Aşk ve Tahat' ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı atv'de!
Giriş Tarihi: 07.09.2026 11:04
Alaeddin'in intikam yemini için geri sayım başladı! 'Aşk ve Tahat' ilk bölümüyle 9 Eylül Çarşamba akşamı atv'de!
Sezonun en çok konuşulacak yapımlarından biri olan, atv'nin yeni dizisi, Bozdağ Film imzalı 'Aşk ve Taht', yayınlanan yeni fragmanıyla nefesleri keserken Anadolu Selçuklu Devleti'nin en güçlü dönemlerinden birine ışık tutmaya da başlıyor. Sekiz yıllık esaretin ardından tahta uzanan Alaeddin Keykubat'ın ihanetle hesaplaşması, fragmanda çarpıcı sahnelerle gözler önüne seriliyor.