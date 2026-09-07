Alara Mildon’un gerçek aşkı ortaya çıktı! Sosyetenin ünlü ismi Okan Buruk’la anılıyordu...

ZUHAİR MURAD'SIZ EVLENMİYORLAR!

Türkler lüksü ne kadar çok seviyor! Önceki gün dünyaca ünlü modacı Zuhair Murad'ın Instagram sayfası önüme çıktı. 2 milyon takipçisi olan sayfada en çok paylaşılan fotoğraflar Türk gelinlere ait! Bu arada gelinlik fiyatlarının 2 ile 10 milyon arasında olduğunu söyleyeyim. Sayfadaki gelinleri çok tanımasam da, önceki hafta evlenen Derev Clara Kösedağ gibi, Yasemin Hekimoğlu, Selma Çilek Çiftçi, İpek Ayaydın ve Sena Ağaoğlu Zuhair Murad imzalı gelinlik giyen ilk aklıma gelen isimler... Instagram sayfasından da anlaşılacağı gibi dünya ünlü modacıya en çok Türkler gelinlik diktiriyor!!!