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Alara Mildon'un gerçek aşkı ortaya çıktı! Sosyetenin ünlü ismi Okan Buruk'la anılıyordu...
Giriş Tarihi: 07.09.2026 06:55
Alara Mildon'un gerçek aşkı ortaya çıktı! Sosyetenin ünlü ismi Okan Buruk'la anılıyordu...
Kızının babası Doğukan Dudaroğlu ile yaklaşık iki yıl süren çekişmeli boşanma davaları 16 Temmuz 2025'te sonuçlanan Alara Mildon'un adı, önceki ay Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile anılmıştı. Ancak ilk ağızdan öğrendim ki, kesinlikle böyle bir şey yokmuş. Ama Alara Mildon'un başka biriyle aşk yaşadığı kulağıma geldi.