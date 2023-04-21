Aldatmak dizisinin Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

Hukuk okumayı reddedip, oyunculuğu seçti. Bu karar, hayatının dönüm noktası oldu… Oyunculuk serüveninde çok bedel ödedi, çok gözyaşı döktü. Parasız kaldı ama hiç pes etmedi. "Aldatmak" dizisinden teklif geldiğinde ise hayatının ikinci dönüm noktasını yaşadı. "Oscar alsam bu kadar tatmin olmazdım" diyerek duygularını dile getiren ünlü oyuncu Asena Girişken, sektöre giriş hikayesinin yanı sıra hayatıyla ilgili merak edilenlerini de Sabah TV'de "Yasemİnce İtiraflar" programımda anlattı. Hayatıyla ilgili sevenlerinin ilk kez duyacağı itiraflarda bulunan Asena Girişken, açıklamalarıyla büyük ses getirdi.