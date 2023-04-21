Aldatmak dizisinin Yeşim’i Asena Girişken ilk kez anlattı: Çok bedel ödedim, çok gözyaşı döktüm!

-Oyunculuktan ve diziden bahsedeceğiz. Öncesinde biraz seni tanımak isterim. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Hafızanda canlanan anılar keyifli mi, yoksa hüzünlü mü?

Ben aslında birbirini çok seven anne-babanın çocuğuyum. Çok sevgiyle büyümüş bir çocuğum. Keyifli de bir çocukluğum oldu. Çok kalabalık bir aileyiz biz. Aynı yaş kuzenlerim var, çoğu da oyuncu. Hatta "beraber bu hayali gerçekleştireceğiz, oyuncu olacağız" demiştik. Benim travmalı bir çocukluğum yok ya da işte çok büyük sorunları olan bir çocuk değildim. Çok da akıllı bir çocuktum ben, yaramaz da değildim. Biraz titiz bir çocukmuşum. Üstüme bir şey döküldüğü zaman "eve gidelim ben oturmayacağım böyle" dermişim. Onun dışında çok bir esprim yokmuş çocukken.

-Sonra oyunculuk aşkı nereden gelmiş?

Ben aslında başta müzik istiyordum. Hocalarım hep, "Asena bak sesin çok güzel. Gitar da çalıyorsun, piyano da çalıyorsun" diyordu. Bir gün ortaokulda tiyatro ile tanıştım. "A bu çok ilginç bir his, sahnede olmak çok acayip bir his" dedikten sonra kuzenimle beraber bayram günlerinde bir şeyler hazırlayıp aileye sunmaya başladık. Skeçler filan yapıyorduk. Sonra yavaş yavaş oraya adapte olmaya başladım. Sonra da bırakamadım.