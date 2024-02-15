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Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:49

Aldatmak'ta Sezai’nin hayatı tehlikede!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde heyecan dolu bir bölüm geliyor.

Aldatmak’ta Sezai’nin hayatı tehlikede!

58.Bölüm Özeti:

Sezai'nin verdiği hayat mücadelesi Güzide ve İpek'i çarpıcı bir yüzleşmeye sürükler. Güzel haberler alan Ümit ve Yeşim işlerinde büyük bir sıçrama yaşarlar. Tarık'a karşı kozunu kaybeden Yeşim, kocası üzerindeki üstünlüğünü korumak için yeni yollara başvurur.

Aldatmak’ta Sezai’nin hayatı tehlikede!

Vicdanıyla mücadele eden Tolga, Selin'in durumunun ciddiyetiyle bir kez daha yüzleşir.

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Aldatmak’ta Sezai’nin hayatı tehlikede!

Bu sırada hayatına giren eski bir arkadaş ona beklenmedik bir sürpriz yapacaktır. Oylum ise, Kahraman ile huzuru yakalamışken Tolga'dan uzak durmak için elinden geleni yapar.

Aldatmak’ta Sezai’nin hayatı tehlikede!

Güzide oğlunu bulmak için yeniden cesaretlenir. Ancak geçmişi deşen tek kişi o değildir. Dicleli ailesinin sırları beklenmedik bir isimle kesişecektir…

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Aldatmak’ta Sezai’nin hayatı tehlikede!

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de atv'de.

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