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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! "Bu kadar güzel olunmaz ki"
Giriş Tarihi: 09.05.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 09.05.2023 14:48

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! "Bu kadar güzel olunmaz ki"

Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağmıştı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. 24. yaş gününü kutlayan Birsu Demir deri mini elbisesi ile kendine hayran bıraktı. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başaran Birsu Demir'in deri siyah elbisesi ile verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı... İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in doğum günü kareleri...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! Bu kadar güzel olunmaz ki

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! Bu kadar güzel olunmaz ki

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

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Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! Bu kadar güzel olunmaz ki

Birsu Demir son hali ile Dua Lipa'nın kopyası oldu. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! Bu kadar güzel olunmaz ki

Daha önce de bir çok kez dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir son pozlarıyla mest etti.

Alemin Kıralı’nın Oben’i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! Bu kadar güzel olunmaz ki

Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor.

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