Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir doğum gününde deri mini elbisesi ile yaktı geçti! "Bu kadar güzel olunmaz ki"

Değişimi ile dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir yeni imajıyla ise Neslihan Atagül'ü andırınca sosyal medyadan yorum yağmıştı. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. 24. yaş gününü kutlayan Birsu Demir deri mini elbisesi ile kendine hayran bıraktı. Farklı güzelliğiyle bakışları üzerine toplamayı başaran Birsu Demir'in deri siyah elbisesi ile verdiği pozlara beğeni ve yorum yağdı... İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in doğum günü kareleri...