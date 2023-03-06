Alemin Kıralı’nın Oben’inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi!

Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir şimdi de kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül'ün kopyası oldu. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşındaki Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Birsu Demir'in renkli makyajı ile verdiği poza yorum yağdı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...