Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül'e benzetildi!
Giriş Tarihi: 06.03.2023 16:32 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 16:35

Alemin Kıralı'nın Oben'inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül'e benzetildi!

Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir şimdi de kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül'ün kopyası oldu. Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in yeni pozları sosyal medyayı yaktı geçti. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. 23 yaşındaki Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı. Güzelliğiyle takipçilerini mest eden Birsu Demir'in renkli makyajı ile verdiği poza yorum yağdı. İşte farklı güzelliğiyle bakışları üzerine çeken Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in son hali...

Alemin Kıralı’nın Oben’inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi!

Bir dönemin çocuk oyuncularından Birsu Demir değişimi ile sosyal medyanın konuşulan isimlerinden olmayı başarıyor. Verdiği cüretkar pozlarla mest eden Birsu Demir öyle pozlar verdi ki takipçileri alev emojileri yağdırdı.

Alemin Kıralı’nın Oben’inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alemin Kıralı’nın Oben’inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi!

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatıyor. Daha önce dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir imaj tazeledi. Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir'in son hali adeta Neslihan Atagül'ün kopyası oldu.

Alemin Kıralı’nın Oben’inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Alemin Kıralı’nın Oben’inin değişimi muhteşem oldu! Oyuncu Birsu Demir kıvırcık saçlarıyla Neslihan Atagül’e benzetildi!

23 yaşında olan Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir verdiği cesur pozlarla kendine hayran bıraktı.

SON DAKİKA