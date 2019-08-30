Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

Katıldığı bir yarışma programında Gesi Bağları'nı söyleyerek hafızalara kazınan Aleyna Tilki Cevapsız Çınlama şarkısı ile popüler olmuştur. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılardan biri olan "Cevapsız Çınlama" şarkısı Emrah Karaduman desteğiyle güçlendirmiştir. Kazandığı para ile müzik eğitimini sürdüreceğini belirten Aleyna Tilki'nin annesi ise Trabzon Ofludur. Verdiği özel bir röportajda sesini annesinden aldığını ifade eden Aleyna Tilki çok ufak yaşlardan itibaren böyle bir yeteneğinin olduğunu ve annesinin onu hep desteklediğini belirtti.

İşte Aleyna Tilki'nin babası ve diğer ünlü isimlerin babaları…