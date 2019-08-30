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  • Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte ’nin babası ve

Gündemin en popüler isimlerinden biri olan sesi, tarzı ve konuşmaları ile oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine oturan adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Katıldığı bir televizyon program ile tanınan Aleyna Tilki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Çıkardığı albüm ile müzik piyasalarını alt üst eden genç şarkıcı Aleyna Tilki söylediği ''Cevapsız Çınlama'' şarkısı ile rekor kırıyor. 2000 yılında dünyaya gelen Aleyna Tilki aslen Konyalıdır. Şuanda halen lise öğrencisi olan Aleyna Tilki 1,65 boyunda ve 48 kilodadır. İşte Aleyna Tilki'nin babası ve diğer

Giriş Tarihi: 30.08.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 16:24
Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

Katıldığı bir yarışma programında Gesi Bağları'nı söyleyerek hafızalara kazınan Cevapsız Çınlama şarkısı ile popüler olmuştur. Son zamanlarda en çok dinlenen şarkılardan biri olan "Cevapsız Çınlama" şarkısı Emrah Karaduman desteğiyle güçlendirmiştir. Kazandığı para ile müzik eğitimini sürdüreceğini belirten 'nin annesi ise Trabzon Ofludur. Verdiği özel bir röportajda sesini annesinden aldığını ifade eden Aleyna Tilki çok ufak yaşlardan itibaren böyle bir yeteneğinin olduğunu ve annesinin onu hep desteklediğini belirtti.

İşte Aleyna Tilki'nin babası ve diğer ünlü isimlerin babaları…

Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

PINAR ALTUĞ

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Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

PINAR ALTUĞ VE BABASI

Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…
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Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

ÇAĞLA ŞIKEL

Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

ÇAĞLA ŞIKEL VE BABASI

Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…
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