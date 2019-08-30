Aleyna Tilki ile ilgili bu gerçeği çok az kişi biliyor! İşte Aleyna Tilki’nin babası ve ünlü isimlerin babaları…

Gündemin en popüler isimlerinden biri olan Aleyna Tilki sesi, tarzı ve konuşmaları ile oldukça dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine oturan Aleyna Tilki adından sıkça söz ettirmeyi başarıyor. Katıldığı bir televizyon program ile tanınan Aleyna Tilki, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başardı. Çıkardığı albüm ile müzik piyasalarını alt üst eden genç şarkıcı Aleyna Tilki söylediği ''Cevapsız Çınlama'' şarkısı ile rekor kırıyor. 2000 yılında dünyaya gelen Aleyna Tilki aslen Konyalıdır. Şuanda halen lise öğrencisi olan Aleyna Tilki 1,65 boyunda ve 48 kilodadır. İşte Aleyna Tilki'nin babası ve diğer ünlü isimlerin babaları…
Giriş Tarihi: 30.08.2019
15:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2019
16:24