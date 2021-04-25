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Haberler Galeri Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 25.04.2021 15:30 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 15:31

rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı !

Her yaptığı olay olan genç popçu son günlerde rol alçağı meyve suyu reklamıyla gündemde... 2016 yılında çıkardığı şarkısı ile adını duyuran ve müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Tilki, servet değerinde anlaşması imzaladı. Tilki, son şarkısı "" ile gelen başarısını reklam sektöründe de gösterdi. 20 yaşındaki genç popçu, hem şarkılarıyla hem de sosyal medya paylaşımlarıyla her zaman dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki'nin rol aldığı reklam filminden alacağı ücret ise .

Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

2016 yılında çıkardığı şarkısı ile adını duyuran ve müzik kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalayan Tilki, servet değerinde anlaşması imzaladı.

Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Genç yaşta elde ettiği başarısıyla dikkat çeken , sağlam adımlarla yürümeye devam ediyor.

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Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Tilki, son şarkısı "" ile gelen başarısını sektöründe de gösterdi.

Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Daha önce bir jean ve dondurma markaları için kamera karşısına geçen ve yüksek bütçeler alan Tilki, bu kez meyve suyu markasıyla anlaştı.

Aleyna Tilki rol aldığı meyve suyu reklamından bakın kaç para kazandı! Kazancı dudak uçuklattı!

Hürriyet'in haberine göre, genç şarkıcı bir yıllık anlaşma yaptığı markadan 1 milyon 700 bin TL alacak.

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