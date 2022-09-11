Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

OĞLU İÇİN VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYDU!

Sinan Öztel'in geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bitkisel hayata girmesi üzerine, bu tür hastalar için bir bakım merkezi açmak istedi. Bunun için işyerini ve arabasını satan Öztel, o dönemin parası yaklaşık 2 milyon YTL tutarındaki masrafla Üsküdar'da oğlunun adını taşıyan Sinan Yaşam Bakım Merkezi'ni kurdu. Ancak oğluna ve oğlu gibi olan hastalara bir umut ışığı olabileceğini düşünen Öztel, ruhsat alamayınca kurduğu bakım merkezini yine faydalı olabilmek için kız öğrenci yurduna çevirdi.