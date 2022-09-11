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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel'in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 11.09.2022 12:07

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel'in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztelbu defa takipçilerini ağlattı! "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Havva Öztel, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel son olarak seslendirdiği "Uyan Alim" türküsü ile gündem oldu. Türkünün genç yaşta kaybettiği kardeşi Sinan Öztel'i hatırlattığını dile getiren Havva Öztel dinleyenlerin yüreklerini sızlattı. Havva Öztel'in kardeşi Sinan Öztel geçirdiği hastalık yüzünden uzun yıllar bitkisel hayatta kalmış, annesi Saime Öztel oğlu için büyük mücadele vermişti... İşte Havva Öztel'in duygu yüklü o anları...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

Havva Öztel son olarak seslendirdiği "Uyan Alim" türküsü ile gündem oldu. Türkünün genç yaşta kaybettiği kardeşi Sinan Öztel'i hatırlattığını dile getiren Havva Öztel dinleyenlerin yüreklerini sızlattı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztelbu defa takipçilerini ağlattı!

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

"Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

Havva Öztel'in kardeşi Sinan Öztel geçirdiği hastalık yüzünden uzun yıllar bitkisel hayatta kalmış, annesi Saime Öztel oğlu için büyük mücadele vermişti... İşte Havva Öztel'in duygu yüklü o anları...

Havva Öztel kaybettiği kardeşi için türkü söyledi, dinleyenleri ağlattı | Video

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

OĞLU İÇİN VARINI YOĞUNU ORTAYA KOYDU!

Sinan Öztel'in geçirdiği bir rahatsızlık sonucu bitkisel hayata girmesi üzerine, bu tür hastalar için bir bakım merkezi açmak istedi. Bunun için işyerini ve arabasını satan Öztel, o dönemin parası yaklaşık 2 milyon YTL tutarındaki masrafla Üsküdar'da oğlunun adını taşıyan Sinan Yaşam Bakım Merkezi'ni kurdu. Ancak oğluna ve oğlu gibi olan hastalara bir umut ışığı olabileceğini düşünen Öztel, ruhsat alamayınca kurduğu bakım merkezini yine faydalı olabilmek için kız öğrenci yurduna çevirdi.

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