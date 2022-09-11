Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel bu defa herkesi ağlattı! Havva Öztel’in genç yaşta ölen kardeşi için okuduğu türkü yürek yaktı!

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztelbu defa takipçilerini ağlattı! "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. Havva Öztel, geçtiğimiz haftalarda yayınladığı "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısı ile sosyal medyayı sallamıştı. Havva Öztel son olarak seslendirdiği "Uyan Alim" türküsü ile gündem oldu. Türkünün genç yaşta kaybettiği kardeşi Sinan Öztel'i hatırlattığını dile getiren Havva Öztel dinleyenlerin yüreklerini sızlattı. Havva Öztel'in kardeşi Sinan Öztel geçirdiği hastalık yüzünden uzun yıllar bitkisel hayatta kalmış, annesi Saime Öztel oğlu için büyük mücadele vermişti... İşte Havva Öztel'in duygu yüklü o anları...