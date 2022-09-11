Havva Öztel kaybettiği kardeşi için türkü söyledi, dinleyenleri ağlattı | Video

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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son paylaşımıyla yine çok konuşuldu. "Uyan Alim uyan" türküsünü söyleyen Havva Öztel, "Bu türküyü soylerken aklıma kardeşim geliyor. Uyan Sinanım. Allah mekanını cennet etsin" notunu düştü.