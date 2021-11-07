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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!
Giriş Tarihi: 07.11.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021 10:41

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak siyah büstiyeri ile sosyal medyayı yaktı geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kusursuz fiziği ile "Bu nasıl anne?" dedirtti. İşte düzgün fiziği ve güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in siyah büstiyerli pozları ve iiddialı Instagram halleri...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak siyah büstiyeri ile sosyal medyayı yaktı geçti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kusursuz fiziği ile "Bu nasıl anne?" dedirtti.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel Bu nasıl anne? dedirtti! Havva Öztel’in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

İşte düzgün fiziği ve güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in siyah büstiyerli pozları ve iiddialı Instagram halleri...

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