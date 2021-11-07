Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel "Bu nasıl anne?" dedirtti! Havva Öztel'in siyah büstiyerli pozu yaktı geçti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yine adından söz ettirmeyi başardı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündem olan şarkıcı Aleyna Tilki'nin yurt işletmecisi olan annesi Havva Öztel dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Sık sık verdiği iddialı pozlarla konuşulan genç anne Havva Öztel son olarak siyah büstiyeri ile sosyal medyayı yaktı geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan ve son dönemde en az kızı kadar popüler olan Havva Öztel'in güzelliği takipçilerinden övgüleri topladı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel kusursuz fiziği ile "Bu nasıl anne?" dedirtti. İşte düzgün fiziği ve güzelliğiyle kızını gölgede bırakan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in siyah büstiyerli pozları ve iiddialı Instagram halleri...