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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel'in spor pozuna karın kasları damga vurdu!
Giriş Tarihi: 29.01.2023 13:26 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 13:31

Aleyna Tilki'nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel'in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Aleyna Tilki'nin kendi gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına da yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel sesinin güzelliğiyle beğeni toplamış ardı ardına çıkardığı şarkılarla "müzik piyasasında ben de varım" demişti. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken Havva Öztel adeta kızının tahtını sallamıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada spor paylaşımı ile adından söz ettirdi. Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel kilo aldığını söyleyerek spor pozu verdi. Havva Öztel spor taytı ve büstiyeri ile görenleri kendine hayran bıraktı. Karın kasları olay olan Havva Öztel'in spor pozu yürek hoplattı!

Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel’in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Yıldız Tilbe şarkısı ile müzik piyasasına damga vuran Havva Öztel için "Arabeskin kraliçesi olmaya geliyor" yorumları yapılmıştı... Sesi ile beğeni toplayan güzelliğiyle dikkat çeken genç anne Havva Öztel formunu spora borçlu.

Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel’in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel de en az kızı kadar magazinde yer alıyor. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

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Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel’in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel geçtiğimiz günlerde yüzüne estetik dokunuşlar yaptırmış ve çok konuşulmuştu.

Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel’in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada spor paylaşımı ile adından söz ettirdi. Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel kilo aldığını söyleyerek spor pozu verdi. Havva Öztel spor taytı ve büstiyeri ile görenleri kendine hayran bıraktı. Karın kasları olay olan Havva Öztel'in spor pozu yürek hoplattı!

Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel’in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Havva Öztel sosyal medya hesabından gelinlikli pozunu paylaşmıştı. 'Tıpkı peri kızı' yorumları yapılan Havva Öztel takipçilerini heyecanlandırmıştı.

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