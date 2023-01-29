Aleyna Tilki’nin güzel annesi Havva Öztel taytını çekti spor paylaşımı ile yürek hoplattı! Havva Öztel’in spor pozuna karın kasları damga vurdu!

Aleyna Tilki'nin kendi gibi şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel iddialı pozlarına da yenilerini ekledi. 44 yaşındaki Havva Öztel sesinin güzelliğiyle beğeni toplamış ardı ardına çıkardığı şarkılarla "müzik piyasasında ben de varım" demişti. Güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken Havva Öztel adeta kızının tahtını sallamıştı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak sosyal medyada spor paylaşımı ile adından söz ettirdi. Cesur kıyafetleriyle konuşulan Havva Öztel kilo aldığını söyleyerek spor pozu verdi. Havva Öztel spor taytı ve büstiyeri ile görenleri kendine hayran bıraktı. Karın kasları olay olan Havva Öztel'in spor pozu yürek hoplattı!