Giriş Tarihi: 03.06.2022 13:38 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 13:56

Aleyna Tilki’nin seksi dansının konuşulduğu geceye annesi Havva Öztel'in süper minisi damga vurdu!

22 yaşındaki Aleyna Tilki, son olarak reklam yüzü olduğu bir markanın davetine katıldı. Genç popçu Aleyna Tilki, süper mini eteği ile sahneye çıkarak adeta dans şov yaptı. Kendini müziğin ritmine kaptırıp seksi hareketlerle dans eden Aleyna Tilki'nin o anları sosyal medyada gündem oldu. Kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'in yanı sıra babasınında yalnız bırakmadığı Aleyna Tilki'nin çılgın dansının yanı sıra sahne kıyafeti de dikkat çekti. Gecede bir dikkat çeken şey ise Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in yeşil mini elbisesi ile güzelliğiydi. Havva Öztel'in fit haline övgüler yağdı. İşte kendisi kadar annesi ve kardeşi de popüler olan Aleyna Tilki'nin seksi dansı...