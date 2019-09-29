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  • Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

bu seferde dudaklarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Aleyna Tilki, son paylaşımıyla takipçilerinin hedefi olmaktan kurtulamadı. kullanıcıları Tilki'nin dudaklarına yaptırdığı estetiği abarttığını söyledi. Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki bu kez de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aleyna Tilki, bir süredir 'da tatil yapıyor. 'te gezen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu eleştirilmekten kurtulamadı. Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Aleyna Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı. Aleyna Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti. Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı da iddia ediliyor. İşte Aleyna Tilki'nin yeni hali...

Giriş Tarihi: 29.09.2019 14:27 Güncelleme Tarihi: 29.09.2019 14:46
Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

bu seferde dudaklarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan ismi oldu. Aleyna Tilki, son paylaşımıyla takipçilerinin hedefi olmaktan kurtulamadı. kullanıcıları Tilki'nin dudaklarına yaptırdığı estetiği abarttığını söyledi. Aleyna Tilki'nin dudakları sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki bu kez de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Aleyna Tilki, bir süredir 'da tatil yapıyor. 'te gezen Aleyna Tilki, sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Paris'in simgesi Eyfel kulesi altında selfie çekilen genç popçu eleştirilmekten kurtulamadı. Fransa tatilinin tadını çıkaran ve Eyfel kulesi altında fotoğrafını paylaşan Aleyna Tilki'nin dudakları dikkat çekti. Aleyna Tilki'ye takipçileri "Dudaklarına ne oldu?" diye soru yağdırdı. Aleyna Tilki'nin daha önce dudaklarına dolgu yaptırdığı iddia edilmişti. Aleyna Tilki'nin estetik yaptırdığı da iddia ediliyor. İşte Aleyna Tilki'nin yeni hali...

Karşınızda ünlü isimlerin estetik operasyonlar sonrası yaşadıkları şaşırtıcı değişimler!

Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

ZARA

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Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

ZARA

Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

ZARA

Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

ZARA

Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

EBRU YAŞAR

Aleyna Tilki’nin son halini görenler tanıyamadı! Estetiğin dozunu kaçırdı

EBRU YAŞAR

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