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Haberler Galeri Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...
Giriş Tarihi: 03.12.2023 07:13 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 07:23

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen, dünyaevine girdi. 5 ay önce sevgili olan Umut Evirgen ile Alina Boz kısa sürede evlilik kararı almıştı. Ünlü çift muradına erdi. Halas Gemisi'ndeki tören ve sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı. Düğüne ünlü isimler akın etti... Çiftin yakın dostları ve ailesinin katılımıyla gerçekleşen törende Alina Boz'un şahitliğini Burak Can ve Cemre Beygüven üstlenirken Umut Evirgen'in şahitleri Özge Özpirinçci ile Fatih Terim oldu. Son derece sade bir gelinlik tercih eden Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı... İşte Alina Boz ile Umut Evirgen'in düğününden kareler...

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

"Bir devir kapandı" bu cümle çapkınlıklarıyla tanınan Umut Evirgen'in yakın dostu aynı zamanda nikah şahidi olan Özge Özpirinçci'ye ait. Evet, birçok ünlü güzelle aşk yaşayan meşhur çapkın Umut Evirgen son olarak gönlünü genç oyuncu Alina Boz'a kaptırmıştı. 5 aylık birliktelik dün akşam nikah masasına taşındı.

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen, dünyaevine girdi.

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Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

5 ay önce sevgili olan Umut Evirgen ile Alina Boz kısa sürede evlilik kararı almıştı.

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

Ünlü çift muradına erdi. Halas Gemisi'ndeki tören ve sonrasında gerçekleşen eğlenceden ilk görüntüler de sosyal medyadan paylaşıldı.

Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

Düğüne ünlü isimler akın etti...

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