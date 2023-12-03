Alina Boz ile Umut Evirgen evlendi! Güzel oyuncu Alina Boz zarafeti ile göz kamaştırdı! Halas Gemisi’ndeki düğüne ünlü akını...

"Bir devir kapandı" bu cümle çapkınlıklarıyla tanınan Umut Evirgen'in yakın dostu aynı zamanda nikah şahidi olan Özge Özpirinçci'ye ait. Evet, birçok ünlü güzelle aşk yaşayan meşhur çapkın Umut Evirgen son olarak gönlünü genç oyuncu Alina Boz'a kaptırmıştı. 5 aylık birliktelik dün akşam nikah masasına taşındı.